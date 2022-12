1971 युद्ध के नायक भैरो सिंह का निधन, बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने निभाया था रोल

राजस्थान के जोधपुर में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक भैरो सिंह का निधन हो गया है. 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. भैरो सिंह 31 दिसंबर 1987 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे.

बताया जा रहा है कि जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में सीने में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया था. भैरो सिंह को 27 सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था जहां पर कुछ दिन के बाद छुट्टी दे दी गई. लेकिन फिर दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें फिर भर्ती करवाना पड़ा. बड़ी बात ये है कि एम्स प्रशासन ने भर्ती होने के बाद भैरो सिंह का निशुल्क इलाज करने का फैसला लिया था. पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर कहा है कि भैरो सिंह जी अपनी सेवा के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे. हमारे देश के इतिहास के एक अहम पड़ाव पर उन्होंने जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी. उनके निधन से काफी दुखी हूं. परिवार के प्रति मेरी संवेदनाए हैं.

Naik (Retd) Bhairon Singh Ji will be remembered for his service to our nation. He showed great courage at a crucial point in our nation's history. Saddened by his passing away. My thoughts are with his family in this hour of sadness. Om Shanti.