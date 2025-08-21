Alwar: चाची ब्लैकमेल कर नाबालिग भतीजे से बनाती थी संबंध, पॉक्सो कोर्ट ने महिला को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

राजस्थान के अलवर में पॉक्सो कोर्ट नंबर 4 ने एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई है. महिला ने अपने नाबालिग भतीजे पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. यह मामला तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है.

सरकारी अधिवक्ता प्रशांत यादव के अनुसार, महिला ने 11 अगस्त 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि उसका नाबालिग भतीजा छह महीने से उसके साथ रेप कर रहा था. महिला ने यह भी दावा किया था कि भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था.

पॉक्सो कोर्ट ने महिला को दी 20 साल की सजा

जांच के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग की पड़ताल की. छह महीने में दोनों के बीच 832 बार बातचीत हुई थी. इससे मामला संदिग्ध लगा, जांच में साबित हुआ कि महिला ही भतीजे को घर पर बुलाकर संबंध बनाती थी.

न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए कहा कि चाची का दर्जा मां समान होता है, इस तरह का कृत्य शर्मनाक है. कोर्ट ने महिला को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

Advertisement

नाबालिग भतीजे को रेप केस में फंसाया था

महिला ने जेल में ही बेटे को जन्म दिया था. अब बच्चा नौ महीने का है. कोर्ट ने बच्चे को मां के साथ जेल में रहने की अनुमति दी है. साथ ही किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की है.

---- समाप्त ----