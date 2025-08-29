scorecardresearch
 

अलवर: दो व्यापारियों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

अलवर जिले के कुंडला गांव में दो व्यापारियों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले आठ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने बदमाशों का क्षेत्र में जुलूस निकाला और उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त की. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई और खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस ने 8 बदमाशों का जुलूस निकाला (Photo: Screengrab)
अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में दो व्यापारियों के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बदमाशों का क्षेत्र में जुलूस निकाला. उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ जारी है और इससे कई और घटनाओं का खुलासा हो सकता है.

जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त को टहला के तालाब गांव निवासी अनिल प्रजापत ने अपने बड़े भाई राजेन्द्र प्रजापत के साथ दुकान से लौटते समय मामला दर्ज कराया. दोनों भाई बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर चलाते हैं और उन्होंने मार्च-अप्रैल 2025 में क्रिप्टोकरेंसी मैक्सी में निवेश किया था.

दो व्यापारियों के साथ लूटपाट 

भाई लोग शाम करीब 6.30 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, जब कुण्डला गांव के सरकारी स्कूल के पास पीछे से एक स्कार्पियो ने उनकी बाइक रोक दी. इसमें से पांच-छह लोग उतरे और दोनों भाइयों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर राजगढ़ की ओर ले गए. रास्ते में बदमाशों ने मारपीट की और व्यापारियों से ऑनलाइन ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले डॉलर मांगे. मना करने पर उन्होंने दोनों से पैसे, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया और बालाजी रोड पर फेंक दिया.

पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला

पुलिस ने मामले में मण्डावर थाना क्षेत्र के शेरसिंह, मलाना सवाईमाधोपुर निवासी रूपसिंह, महुवा थाना क्षेत्र के धर्मसिंह, खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र के सौरभ, बसवा के अजय व सचिन, गुड़गांव करौली के अंकुश और टोडाभीम महेंदीपुर बालाजी के हरकेश को गिरफ्तार किया. जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने फोटो और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान कई और खुलासे हो सकते हैं.

