scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलवर: जानवर बांधने को लेकर हुआ विवाद, एक ही परिवार के 100 लोगों चले जमकर लाठी-डंडे, 20 से ज्यादा घायल

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ में पशु बांधने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के करीब 100 लोग आपस में भिड़ गए. महिलाओं से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया. लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Advertisement
X
एक ही परिवार के 100 लोगों में हुई मारपीट (Photo: Screengrab)
एक ही परिवार के 100 लोगों में हुई मारपीट (Photo: Screengrab)

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव में पशु बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्षों के करीब 100 लोग आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई. महिलाओं के बीच शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी हुई.

इस झगड़े में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, युवक और बुजुर्ग शामिल हैं. पूरी घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते और पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों को जमीन पर पटक कर पीटा गया, जबकि कई महिलाओं ने भी लाठियां बरसाईं.

दो पक्षों के करीब 100 लोगों में हुई मारपीट

घायल पप्पू राम ने आरोप लगाया कि पड़ोसी लक्ष्मण, रामस्वरूप और महेंद्र उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए थे. उन्होंने बिजली के तार काट दिए और पथराव शुरू कर दिया. आरोप है कि हमलावर घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया गया.

Advertisement

पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया

इस झगड़े में संतरा 17 वर्ष, राजेश 23 वर्ष, पायल 17 वर्ष, धौली 50 वर्ष, निर्मला 20 वर्ष, बसबाई 20 वर्ष, रामप्यारी 60 वर्ष, छोटा 28 वर्ष, कोमल 17 वर्ष, बाबूलाल 28 वर्ष और धौली 15 वर्ष सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement