अलवर: जानवर बांधने को लेकर हुआ विवाद, एक ही परिवार के 100 लोगों चले जमकर लाठी-डंडे, 20 से ज्यादा घायल

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव में पशु बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्षों के करीब 100 लोग आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई. महिलाओं के बीच शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी हुई.

और पढ़ें

इस झगड़े में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, युवक और बुजुर्ग शामिल हैं. पूरी घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते और पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों को जमीन पर पटक कर पीटा गया, जबकि कई महिलाओं ने भी लाठियां बरसाईं.

दो पक्षों के करीब 100 लोगों में हुई मारपीट

घायल पप्पू राम ने आरोप लगाया कि पड़ोसी लक्ष्मण, रामस्वरूप और महेंद्र उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए थे. उन्होंने बिजली के तार काट दिए और पथराव शुरू कर दिया. आरोप है कि हमलावर घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया गया.

Advertisement

पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया

इस झगड़े में संतरा 17 वर्ष, राजेश 23 वर्ष, पायल 17 वर्ष, धौली 50 वर्ष, निर्मला 20 वर्ष, बसबाई 20 वर्ष, रामप्यारी 60 वर्ष, छोटा 28 वर्ष, कोमल 17 वर्ष, बाबूलाल 28 वर्ष और धौली 15 वर्ष सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.



---- समाप्त ----