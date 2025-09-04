scorecardresearch
 

राजस्थान: अलवर में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, हॉस्टल पर छापा मार 52 बच्चे छुड़ाए गए

अलवर जिले में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने गोलेटा गांव स्थित एक हॉस्टल पर छापा मारकर 52 बच्चों को मुक्त कराया. आरोप है कि बच्चों को शिक्षा और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

अलवर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)
अलवर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर जिले में धर्मांतरण का बड़ा मामला उजागर हुआ है. पुलिस ने बुधवार शाम उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गोलेटा गांव स्थित सैय्यद कॉलोनी में एक हॉस्टल पर छापा मारा. यहां से 52 बच्चों को बरामद किया गया, जिन्हें शिक्षा और पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन के लिए गुमराह किया जा रहा था.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. मौके से दो लोगों अमृत और सोनू रायसिख को गिरफ्तार किया गया. इनमें से अमृत पर पहले भी सीकर जिले में धर्मांतरण का केस दर्ज हो चुका है. पुलिस के अनुसार एक एनजीओ की आड़ में यह पूरा खेल चलाया जा रहा था.

हॉस्टल पर छापा मार 52 बच्चे बरामद 

छापेमारी के दौरान बच्चे डर के मारे हॉस्टल की दीवार कूदकर भागने लगे. वहीं हिंदू संगठनों ने भी मौके पर पहुंचकर विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने हॉस्टल से ईसाई धर्म से जुड़े धार्मिक ग्रंथ और बड़ी मात्रा में लिखने की सामग्री जब्त की है.

बच्चों ने पुलिस को बताया कि हॉस्टल में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर गलत बातें कही जाती थीं और ईसा मसीह को ही सच्चा भगवान बताया जाता था. बच्चों की उम्र 6 से 17 साल के बीच है. वे अलवर, हनुमानगढ़ और दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं.

शिक्षा और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन

पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क का संबंध तमिलनाडु, गुजरात और कई अन्य राज्यों से है. पुलिस ने धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दी है और आम लोगों से भी जानकारी देने की अपील की है.

