पहन रखा था लहंगा, चेहरे पर घूंघट... मगर चाल-ढाल ने खोल दी पोल! ऐसे पकड़ा गया रोहित गोदारा गैंग का शूटर

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ इलाके में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के बदमाश अभिषेक उर्फ बटार को अरेस्ट किया है. आरोपी ने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे. उसकी मर्दाना चाल और संदिग्ध व्यवहार को लेकर पुलिस को शक हुआ. तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए. लंबे समय से फरार चल रहे अभिषेक पर कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं.

महिला बनकर जा रहा था शूटर. (Photo: Screengrab)
राजस्थान में बहरोड़ की सड़कों पर सामान्य स्थिति थी, लेकिन पुलिस की नजर एक संदिग्ध पर अटक गई. लहंगा-लूगड़ी पहने कोई तेज कदमों से जा रहा था. पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ महसूस हुआ. उसकी चाल में अजीब सख्ती थी... जैसे कोई आदमी औरत का भेष धरकर चल रहा हो. पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर उसे रोक लिया.

जानकारी के अनुसार, जब महिला ने बोलना शुरू किया, तो शक यकीन में बदल गया- आवाज में भारीपन, हिचक और डर... पुलिस ने तत्काल तलाशी ली, और जैसे ही लहंगा हटाया तो देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई. कोई महिला नहीं, बल्कि रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ ‘बटार था.

बहरोड़ पुलिस का कहना है कि अभिषेक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. खुद को बचाने के लिए उसने महिलाओं के कपड़े पहनकर भेष बदल लिया था. घूंघट में चेहरा छिपाए वह भीड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाल-ढाल ने उसकी मंशा पर पानी फेर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग का शार्पशूटर गिरफ्तार, अमेरिकी पिस्टल सहित कई हथियार बरामद

एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि आरोपी अभिषेक उर्फ बटार मोलाहेड़ा थाना पनियाला का रहने वाला है. वह 25 हजार रुपये का इनामी था. जयपुर, कोटपूतली, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि अभिषेक पर कम से कम 8 मामले दर्ज हैं. इनमें लूट, धमकी, अवैध हथियार रखने और हमला करने जैसे मामले शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि अभिषेक रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है, वही गैंग, जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा माना जाता है. राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने हाल ही में इन दोनों गैंग्स से जुड़े अपराधियों की एक सूची जारी की थी, और अभिषेक का नाम उसी सूची में था.

पुलिस ने दिखाई सतर्कता, चाल-ढाल ने खोला भेद

बहरोड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग का एक सदस्य किसी वारदात की तैयारी में है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी की. तभी महिला की वेशभूषा में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया. उसकी मर्दाना चाल देख पुलिस को शक हो गया. तलाशी में जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया.

एसपी ने बताया कि आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने माना कि वह वारदात को अंजाम देने के इरादे से भेष बदलकर निकला था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महिला वाले कपड़ों में ही आरोपी का जुलूस निकालकर शहर में परेड कराई. अभिषेक को अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उससे गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों और योजनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस को शक है कि अभिषेक हाल ही में हुई कुछ आपराधिक वारदातों से भी जुड़ा हो सकता है. उसकी मोबाइल लोकेशन और नेटवर्क की जांच की जा रही है. एसपी ने बताया कि अभिषेक उर्फ बटार लंबे समय से फरार था. वह गैंग के लिए हथियार सप्लाई और रेकी करने का काम करता था. हमने उसके कब्जे से पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की है. आगे की जांच में और खुलासे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
