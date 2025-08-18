scorecardresearch
 

राजस्थान: नीले ड्रम में मिला UP के युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब

राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बताया जाता है कि युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में किराए के घर में रहता था.

ड्रम में मिला युवक का शव. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बताया जाता है कि युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में किराए के घर में रहता था. फिलहाल उसकी पत्नी और तीनों बच्चे गायब हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. 

डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मूल निवासी हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई है. हंसराम अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में रहता था.  पड़ोसियों द्वारा दुर्गंध की शिकायत के बाद शव की खोज की गई, जिस पर गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था.

यह भी पढ़ें: अलवर: दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, DNA रिपोर्ट से खुली पोल, आरोपी गिरफ्तार

शव को जल्दी सड़ने के लिए डाला गया था नमक

निर्वाण ने कहा कि शव को जल्दी सड़ने के लिए उस पर नमक डाला गया था. हंसराम पिछले डेढ़ महीने से छत पर किराए के कमरे में रह रहा था और एक ईंट भट्टे पर काम करता था. उसकी पत्नी सुनीता, उसके तीन बच्चे शनिवार से लापता हैं.

डीएसपी ने आगे कहा कि मृतक शराब का आदी था और अक्सर शराब पीता था. शनिवार शाम से हंसराम के परिवार का कोई पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है.

TOPICS:

