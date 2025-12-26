अलवर में लाखों की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश... गुजरात के तीन शातिर चोर गिरफ्तार, देशभर में दर्ज हैं दर्जनों केस

अलवर जिले के एनईबी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में पहले से कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं.

और पढ़ें

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों का थाने से लेकर घटना स्थल तक जुलूस निकाला गया. जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. लोगों ने आरोपियों के फोटो और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए.

यह भी पढ़ें: अरावली बचाने की मुहिम के बीच अलवर में खुलेआम ब्लास्टिंग, ग्रेप की रोक के बावजूद चल रहा खनन

ज्वेलरी शॉप में शटर तोड़कर की थी चोरी

पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा ने बताया कि परिवादी हम सिंह ने एनईबी थाने में रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बताया कि उनकी ज्वेलर्स की दुकान 60 फुट रोड पर स्थित है. 17 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए.

इस मामले में पुलिस ने तुरंत चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की. कई टीमों का गठन किया गया और तकनीकी सहायता के साथ सूचना संकलन किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फ मुकला को खैरथल से, जबकि मनोज और राकेश को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया.

Advertisement

चोरी का सामान और हथियार बरामद

पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी करना स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने इनके कब्जे से करीब एक किलो 800 ग्राम चांदी की दो सिल्ली, 270 ग्राम चांदी के जेवरात और घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की तीन रॉड बरामद की.

देखें वीडियो...

पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए शिनाख्त परेड भी करवाई. अधिकारियों के अनुसार, ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे और चोरी के बाद तुरंत शहर छोड़ देते थे.

कई राज्यों में दर्ज हैं दर्जनों मामले

पुलिस ने बताया कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये लोग पहले इलाके की रेकी करते थे, फिर चोरी की जगह तय कर वारदात को अंजाम देते थे.

चोरी के बाद ये आरोपी माल को सस्ते दामों में ज्वेलरी की दुकानों पर बेच देते थे. इस बार चोरी का सामान बेचने में इन्हें थोड़ा समय लग गया, जिससे पुलिस को इन्हें पकड़ने में सफलता मिल गई. पुलिस अब उन दुकानदारों की भी तलाश कर रही है, जिनके पास चोरी का सामान बेचा गया था.

---- समाप्त ----