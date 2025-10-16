अलवर: Flipkart ट्रक से महंगे फोन चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार, 226 मोबाइल बरामद

अलवर पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ट्रक से 7 अक्टूबर को चोरी किए गए 226 महंगे मोबाइल फोन मामले में अंतरराष्ट्रीय गैंग के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 108 मोबाइल फोन, दो एप्पल कंपनी के लैपटॉप, एक सैमसंग टैब और चोरी में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की. बरामद मोबाइल की कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गुड़गांव निवासी लखनपाल सिंह ने 7 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक मुंबई से दिल्ली जा रहा था, जिसमें 234 आइटम गायब हुए। इनमें 221 आईफोन, दो वीवो फोन, एक सैमसंग गैलेक्सी S24, दो रेडमी फोन और एक हेडफोन शामिल थे.

चोरी के 226 महंगे मोबाइल फोन बरामद

पुलिस ने अफजल, असलम, सुधीर यादव, तुषार, विक्रम सिंह, जयपाल यादव और मनीष को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से एप्पल के 88 मोबाइल और 20 अन्य कंपनी के मोबाइल बरामद किए गए. ट्रक और माल की जानकारी गैंग को फ्लिपकार्ट कर्मचारी लोकेश से मिलती थी.

पुलिस ने गैंग के सात आरोपियों को अरेस्ट किया

एसपी ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं और पहले भी ट्रक से चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं. राजस्थान और अन्य राज्यों में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. जांच जारी है और उनके पुराने अपराध रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है.

---- समाप्त ----