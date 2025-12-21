scorecardresearch
 
पत्नी को मायके से बुलाने के लिए हैवान बना पिता, 10 वर्षीय बेटी की गला दबाकर की हत्या

अलवर जिले के थानागाजी में 10 साल की बालिका की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को मायके से वापस बुलाने की कोशिश में उसने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.

अलवर में पिता ने की बेटी की हत्या. (Photo: Screengrab)
अलवर में पत्नी से विवाद के कारण एक कलयुगी पिता ने 10 साल की बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि 18 दिसंबर को जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची का झाड़ियों में लाश मिला था. जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की गला दबाकर हत्या की थी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया था. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

गला दबाने से बच्ची की टूट गई थी गर्दन

पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह मृतका जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी. तभी आरोपी उसके पीछे गया और घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा दिया. बेरहम पिता द्वारा बेटी का गला दबाने के दौरान बच्ची की गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था.

यह भी पढ़ें: गैंगस्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट और 72 राउंड फायरिंग… 69 गोलियां मारकर की गई शख्स की हत्या, साउथ दिल्ली मर्डर केस में बड़ा खुलासा

करीब सात दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी. आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था. इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. आरोपी पत्नी के साथ बच्चों को उसकी जानकारी लेने के लिए भेजता था. मृतका की मां ने बताया कि 7 दिन पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी. आरोपी पति नशा भी करता है. उसके अफेयर का भी शक है. आरोपी पति, पत्नी को लेने ससुराल भी गया था, लेकिन परिवार ने नहीं भेजा. इसके बाद आरोपी ने बेटी की हत्या की साजिश शुरू की.

एसएचओ ने क्या कहा?

आरोपी ने पत्नी को वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो आरोपी ने सोचा कि बेटी की मौत के गम में उसकी पत्नी मजबूर होकर घर लौट आएगी. प्रतापगढ़ एसएचओ राजकुमार के अनुसार बच्ची कुपोषित और शारीरिक रूप से कमजोर थी. आरोपी को लगा कि उसे मारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी मौत पर कोई ज्यादा शक भी नहीं करेगा.

बच्ची की मौत की जानकारी जब ग्रामीणों ने आरोपी को दी तो वो अलग-अलग बहाने बनाने लगा. ग्रामीणों ने बच्ची के मर्डर की जानकारी उसकी मां को भी दी थी. वो जब गांव आ रही थी तो आरोपी उसे रास्ते में मिल गया. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था. मृतका के ताऊ ने पिता पर शक जाहिर किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

