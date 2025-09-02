राजस्थान: अलवर पुलिस का एक्शन, 6 ठग गिरफ्तार... बैंक खातों को रेंट पर लेकर ट्रांसफर करवाते थे ठगी का पैसा

अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने बैंक खाते खरीदने, बेचने व कमीशन पर रकम निकलवाकर फ्रॉड करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चेक बुक, दो एटीएम कार्ड, दो बैंक पास बुक व सात मोबाइल फोन व एक बोलेरो कार भी बरामद की है. पुलिस जांच में उनके नंबरों से 85 लाख रुपए की ठगी का मामला अभी तक जांच पड़ताल में सामने आया है. पुलिस ने कहा कि ये लोग करोड़ों रुपए लेकर बैंक खाता ठगों को देते थे और उसमें ठगी का पैसा डलवाते थे. इसके अलावा अन्य लोगों का खाता भी किराए पर लेते थे.

पुलिस ने बताया कि डीएसटी प्रभारी को साइबर फ्रॉड संबंधित सूचना मिली थी. इस पर जेएस फोरव्हील कंपनी के पीछे खाली जगह पर पुलिस टीम को भेजा गया. जहां पुलिस को एक बोलेरो ड्राइवर सहित कुल 6 लोग बैठे हुए मिले. जिनके फोन में संदिग्ध डिटेल मिली. इस पर पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नम्बरों, खाता नम्बरों को साइबर पोर्टल पर चेक किया.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस

पुलिस को आरोपियों के बैग से एक चेक बुक, 2 एटीएम कार्ड व 2 बैंक पास बुक और 7 मोबाइल फोन मिले. पूछताछ में आरोपियों ने साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट खरीदने की जानकारी दी. जिस पर पुलिस ने सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि ये लोग उन बैंक खातों को किराए पर लेते थे. जिनकी लिमिट दो करोड़, चार करोड़ व 5 करोड़ तक रहती थी. देश के अलग-अलग राज्य के लोगों को ये लोग ठगते थे. पुलिस ने बताया कि इन लोगों के अन्य साथियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

राजस्थान के रहने वाले हैं सभी आरोपी

पुलिस ने इस मामले में शाहरुख खान उम्र 28 साल, शाहरुख 23 साल, कुर्बान अली 31 साल, दाऊद खान 34 साल, रईस खान 26 साल और 32 वर्षीय जुमरत को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक अलवर जिले का रहने वाला है. जबकि अन्य आरोपी डीग जिले का रहने वाले हैं.

अब तक लोगों के करोड़ों रुपये ऐंठ चुके हैं आरोपी

गिरफ्तार आरोपी अब तक लोगों के करोड़ों रुपए ऐंठ चुके हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि यह आरोपी लोगों से ठगी के करोड़ों रुपए बैंक से निकालकर ठगों के देते थे. जबकि कमीशन अपने पास रख लेते थे. आरोपियों के खातों में अलग-अलग नंबरों से 85 लाख रुपये आने की शिकायत मिली है.

