मुंबई में बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी... 2 साइबर शातिर गिरफ्तार

मुंबई से दो साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पर एक बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का आरोप है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

मुंबई से दो साइबर जालसाज गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने दो जालसाज़ों को 'डिजिटल अरेस्ट' करके एक बुजुर्ग महिला से 1.25 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों  की गिरफ्तारी जलगांव से हुई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक रोहित सोनार और हितेश पाटिल ने जालसाज़ों को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे प्राप्त करने और उसे विदेश में ट्रांसफर करने की अनुमति दी.

जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को महिला को एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया. जिसने खुद को "पुलिस उपायुक्त संजय अरोड़ा" बताया. फ़ोन करने वाले ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया और उसे पैसे चुकाने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा.

यह भी पढ़ें: फर्जी निवेश योजना में मैनेजर से 1.40 करोड़ रुपये हड़पे, नागपुर में साइबर ठगी का बड़ा खेल

जिसके बाद डरी हुई महिला ने लगभग 1.25 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. हालांकि, ट्रांसफर के बाद उसे पता चला कि कोई आधिकारिक जांच नहीं हो रही है. जिसके बाद उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: सात करोड़ की साइबर ठगी... ओडिशा पुलिस ने पंजाब और आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किए दो ठग

पुलिस ने पाया कि राशि का एक हिस्सा रोहित सोनार के खाते में जमा किया गया था, जबकि हितेश पाटिल ने खाते की जानकारी विदेश में बैठे साइबर जालसाज़ों के साथ साझा की थी. कथित तौर पर दोनों को विदेशी खातों में धनराशि भेजने में मदद के लिए कमीशन मिला था. अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

