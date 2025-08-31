मुंबई में बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी... 2 साइबर शातिर गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने दो जालसाज़ों को 'डिजिटल अरेस्ट' करके एक बुजुर्ग महिला से 1.25 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों की गिरफ्तारी जलगांव से हुई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक रोहित सोनार और हितेश पाटिल ने जालसाज़ों को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे प्राप्त करने और उसे विदेश में ट्रांसफर करने की अनुमति दी.

जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को महिला को एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया. जिसने खुद को "पुलिस उपायुक्त संजय अरोड़ा" बताया. फ़ोन करने वाले ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया और उसे पैसे चुकाने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा.

जिसके बाद डरी हुई महिला ने लगभग 1.25 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. हालांकि, ट्रांसफर के बाद उसे पता चला कि कोई आधिकारिक जांच नहीं हो रही है. जिसके बाद उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने पाया कि राशि का एक हिस्सा रोहित सोनार के खाते में जमा किया गया था, जबकि हितेश पाटिल ने खाते की जानकारी विदेश में बैठे साइबर जालसाज़ों के साथ साझा की थी. कथित तौर पर दोनों को विदेशी खातों में धनराशि भेजने में मदद के लिए कमीशन मिला था. अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

