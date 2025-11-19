scorecardresearch
 

Feedback

सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर कोर्ट जाएंगे क्या?

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं पर लगाए अपने आरोपों की याद दिलाई है. उनका कहना है कि वो अपनी बात पर कायम हैं, और कोर्ट भी जा सकते हैं. अब जबकि सम्राट चौधरी नया जनादेश लेकर डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के आरोपों की प्रासंगिकता बची है क्या?

Advertisement
X
सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर के जनता के बीच जाने का अब कोई मतलब नहीं है, कोर्ट का विकल्प जरूर खुला है. (Photo: PTI)
सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर के जनता के बीच जाने का अब कोई मतलब नहीं है, कोर्ट का विकल्प जरूर खुला है. (Photo: PTI)

सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना भी पक्का हो गया है. जैसे नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना. और वैसे ही विजय सिन्हा का भी, आगे भी, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना. अब तो नीतीश कुमार को भी एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा चुका है. सम्राट चौधरी तो बीजेपी विधायक दल के नेता तो पहले ही चुने जा चुके हैं. बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए की अगली सरकार में कुछ खास बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है. 

एनडीए सरकार के शपथग्रहण से पहले ही जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का एक महत्वपूर्ण बयान आया है. असल में, प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों के खिलाफ अपने आरोपों की याद दिला रहे हैं - प्रशांत किशोर का कहना है कि वो अपनी बात पर अब भी कायम हैं. सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई नेताओं पर प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं.

प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान उनके निशाने पर आए नेताओं को सरकार में शामिल न करने की सलाह दी है - सवाल ये है कि चुनाव जीतकर फिर से सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद प्रशांत किशोर क्या वास्तव में कोर्ट जाएंगे? 

सम्बंधित ख़बरें

Prashant Kishor Nitish Kumar
'चुनाव न लड़ना मेरी गलती', जन सुराज पार्टी को 4 फीसदी वोट मिलने पर बोले प्रशांत किशोर  
nitish kumar car samrat chaudhary
नीतीश फिर सीएम... बिहार में 'महाराष्ट्र फॉर्मूला' लागू होने की थ्‍योरी क्‍यों फेल हुई 
प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे किए थे. (File Photo: ITG)
प्रशांत किशोर तो पलट गए! जनसुराज के मुखिया के पास क्या है आगे का रास्ता? 
प्रशांत किशोर ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. (File Photo: ITG)
'हार एक टेम्पररी झटका, भविष्य हमारा होगा', प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें 
Prashant_About_Qutting_Politics
राजनीति छोड़ने के सवाल पर क्या बोले Prashant Kishore? 

प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा?

कोर्ट जाने पर अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोप सही साबित हुए तो अदालत अपराध के मुताबिक सजा भी मुकर्रर करेगी. लेकिन, अपराध साबित भी तभी हो पाएंगे जब सम्राट चौधरी के खिलाफ ठोस सबूत होंगे. 

Advertisement

प्रशांत किशोर का कहना है, हमें उम्मीद थी कि सरकार एक्शन लेगी. लेकिन, लोगों ने उन्हें फिर से चुना है, और उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है... अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें कैबिनेट में शामिल न करें.

न तो नीतीश कुमार, और न ही बीजेपी, किसी ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों को कोई तवज्जो दी थी. जिन नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे, सभी ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया था. सम्राट चौधरी ने भी, और अशोक चौधरी ने भी. अशोक चौधरी ने तो नोटिस भी भेजा था, लेकिन बाद में ये कह कर कदम पीछे खींच लिए कि चुनाव का वक्त है, और ऐसी चीजों पर वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं. 

प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर ऐसे नेताओं को फिर से सरकार में शामिल किया जाता है, तो हम लोगों के पास जाएंगे. और, जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे... जिन चार लोगों के बारे में हमने पहले बताया था, अगर वे फिर से मिनिस्टर बनते हैं, तो हम कोर्ट जाएंगे.

अब अगर सम्राट चौधरी भी अशोक चौधरी की तरह नोटिस देकर आगे बढ़ें, और अदालत जाकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएं, तो प्रशांत किशोर की भी मुश्किलें बढ़ेंगी. आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस बात के उदाहरण हैं. बुरी तरह फंसने पर कोर्ट कचहरी से पीछा छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बारी बारी उन सभी नेताओं से माफी मांग ली थी, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. 

Advertisement

जनादेश के बाद लोगों के बीच जाने का क्या मतलब?

हर किसी को, किसी के भी खिलाफ, किसी भी मामले में कोर्ट जाने का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है. सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो जाने के बाद भी अपील की गुंजाइश होती है. और, ऐसे मामले में आधी रात को भी देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खुल जाता है, ये भी मिसाल बन चुका है. 

ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कुछ नेताओं पर चुनाव के ठीक पहले गंभीर आरोप लगाए थे. जबकि बीते तीन साल से वो जन सुराज मुहिम के तहत बिहार यात्रा पर निकले थे. मुहिम के दौरान प्रशांत किशोर के निशाने पर ज्यादातर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हुआ करते थे.

जब चुनाव करीब आए, तो प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ कई नेताओं पर आरोप लगाने के साथ ही प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर भ्रष्टाचार के सबूत दिखाने लगे. वैसे तो प्रशांत किशोर जब तब चिराग पासवान की तारीफ भी करते थे, लेकिन अशोक चौधरी को घेरने के चक्कर में चिराग पासवान को भी चपेट में ले लिया था. 

प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए पैसे देकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के टिकट खरीदे थे. लेकिन, जब चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा जाने लगा तो प्रशांत किशोर ने समझाया था कि जरूरी नहीं कि ये जानकारी चिराग पासवान को हो ही. 

Advertisement

उन दिनों ये भी देखा गया था कि आरोप लगाने के कुछ दिन बाद प्रशांत किशोर ने चुप्पी साध ली थी. लिहाजा सवाल भी हुए. तब प्रशांत किशोर ने बताया कि उनका मकसद लोगों को सच्चाई बताना भर था, और जब उन नेताओं ने मान लिया तो उनका काम हो गया. 

हो सकता है, चुनाव में कुछ हासिल हो गया होता तो प्रशांत किशोर के लिए भी वे आरोप जुमला साबित होते, लेकिन अब जबकि राजनीति से संन्यास नहीं लेना है, और बिहार में भी बने भी रहना है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा - लेकिन, प्रशांत किशोर का आरोपों के साथ मैदान में बने रहना आसान भी नहीं होगा क्योंकि वे नेता तो जनादेश के साथ लौटे हैं. 

कोर्ट जाने की बात अलग है, लेकिन ये मुद्दा लेकर प्रशांत किशोर का जनता के बीच जाने की बात तो समझ से परे लगती है. जब चुनावों में जनता ने प्रशांत किशोर की बात को अनसुना कर दिया, तो फिर से लोगों के बीच जाकर प्रशांत किशोर क्या कहेंगे, और उसका असर तो होने से रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement