'छोटे भाई को ज्यादा चाहते थे मां-बाप…', नाराज नाबालिग ने चाकू से कर दी हत्या, दफनाया और फिर...' ओडिशा में चौंकाने वाली वारदात

लड़के ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने पहले शव को घर के पीछे दफनाया, लेकिन बाद में उसे निकालकर करीब 300-400 मीटर दूर एक दूसरी जगह फिर से दफना दिया. एसपी मौके पर आरोपी के साथ पहुंचे और मजिस्ट्रेट व मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में खुदाई कर शव के अवशेष बरामद किए गए.

एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि हत्या के बाद उसने शव को घर के पीछे दफनाया था. (Photo: AI-generated)
एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि हत्या के बाद उसने शव को घर के पीछे दफनाया था. (Photo: AI-generated)

ओडिशा के बलांगीर जिले के टिटलागढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़के पर अपने छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला पिछले कुछ दिनों से रहस्य बना हुआ था. छोटे बेटे के अचानक घर से लापता हो जाने के बाद मां ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

कुछ समय बाद मां को अपने बड़े बेटे पर शक हुआ और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जांच के दौरान पुलिस ने बड़े बेटे को हिरासत में लिया, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी ने कुबूल कर लिया कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या की है.

पहले घर के पीछे दफनाया था शव

मां घर लौटी तो साफ-सफाई कर रहा था बड़ा बेटा

बलांगीर एसपी ने बताया, '28 जून को 12 वर्षीय नारायण की मां की शिकायत पर थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया था. शिकायत और उत्तरी रेंज के आईजी के निर्देश पर टिटलागढ़ डीएसपी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई. हमारी टीम ने बलांगीर, कालाहांडी, नुआपाड़ा और रायपुर जिलों में व्यापक तलाशी ली, लेकिन बच्चा नहीं मिला.'

उन्होंने बताया, 'जब हमने माता-पिता से दोबारा पूछताछ की तो अधिक जानकारी मिली. हमने पूछा कि घटना के दिन क्या हुआ था और वे काम पर कहां गए थे. मां ने बताया कि जब वह शाम 6 बजे घर लौटीं, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे भूपेश को घर साफ करते देखा. इससे शक गहरा गया और हमने भूपेश को हिरासत में लिया. पता चला कि बड़ा भाई छोटे भाई को पसंद नहीं करता था. पहले भी परिवार में विवाद होते रहे थे. बड़े भाई को लगता था कि छोटे भाई के जन्म के बाद माता-पिता का प्यार कम हो गया है. घटना के दिन दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में बड़े भाई ने 6 इंच लंबे रसोई के चाकू से छोटे भाई के पेट में वार कर उसकी हत्या कर दी.'

पुलिस ने बरामद किया चाकू और साड़ी

एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि हत्या के बाद उसने शव को घर के पीछे दफनाया. उसी रात करीब 1 बजे, जब परिवार सो गया, तो उसने मां की साड़ी की मदद से शव को निकालकर करीब 300 मीटर दूर दूसरी जगह दफना दिया. कल पुलिस टीम, मेडिकल टीम, मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में क्राइम सीन को रीक्रिएट किया गया. आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और दफनाने के दौरान इस्तेमाल की गई साड़ी पुलिस को सौंप दी. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को निकाला गया, डॉक्यूमेंट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. आरोपी रुपेश को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया है.'

छोटे भाई से थी जलन

बताया जा रहा है कि बड़े भाई को छोटे भाई से जलन थी और वह मानता था कि माता-पिता अब उसे कम प्यार करते हैं. घटना के दिन हुए झगड़े के बाद उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया. हत्या की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और शामिल था या किसी ने बड़े भाई को उकसाया था.

