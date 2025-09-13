scorecardresearch
 

सहपाठियों ने सोते समय आंख में डाल दी फेवीक्विक, 8 छात्रों की चिपक गईं आंखें

ओडिशा के कंधमाल के सलागुडा में सेबाश्रम स्कूल में पढ़ने वाले 8 छात्रों के आंखों में सहपाठियों ने फेवीक्विक डाल दिया. जिससे उनकी आंखें चिपक गई और वो आंख भी नहीं खोल पा रहे थे. जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

फेवीक्विक डालने से चिपक गई 8 बच्चों की आंखें . (Photo: Screengrab)
ओडिशा के कंधमाल जिले के फ़िरिंगिया ब्लॉक के सलागुडा में सेबाश्रम स्कूल से अजीब मामला सामने आया है. यहां सोते समय कुछ सहपाठियों ने 8 छात्रों की आंखों में फेवीक्विक डाल दिया. जिससे छात्रों की आंखों चिपक गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरा मामला सेबाश्रम स्कूल के हॉस्टल का बताया जा रहा है. फिलहाल कलेक्टर ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं.

चिपकने के कारण आंख नहीं खोल पा रहे थे बच्चे

जानकारी के अनुसार कंधमाल जिले के फ़िरिंगिया ब्लॉक के सलागुडा में सेबाश्रम स्कूल है. यहां हॉस्टल में भी छात्र रहते हैं. शुक्रवार की देर रात जब छात्र सो रहे थे, तभी कुछ सहपाठियों ने 8 छात्रों के आंखों पर फेवीक्विक भी डाल दिया. जिससे छात्रों की आंखें चिपक गईं.

आंखे चिपक जाने की वजह से छात्र आंख भी नहीं खोल पा रहे थे. जिसके बाद उन्हें पहले गोछापाड़ा अस्पताल ले जाया गया और बाद में अच्छे उपचार के लिए फूलबनी जिला मुख्यालय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. जबकि एक छात्र को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है. वहीं, सात अन्य का अभी भी इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों ने पुष्टि की कि चिपकने वाले पदार्थ से आंखों को नुकसान हुआ है. हालांकि समय पर उपचार मिलने से गंभीर घटना को रोकने से मदद मिली. इधर, घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोरंजन साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

छात्रों के आंखों में फेवीक्विक क्यों डाला गया, इसका पता लगाने के लिए अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, छात्रावास में यह घटना कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए कंधमाल के कल्याण अधिकारी ने अस्पताल का दौरा किया. जबकि कलेक्टर ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. 

