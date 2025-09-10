ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोलीकांड... एक छात्र की मौके पर हो गई थी मौत, अब दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सोमवार की देर रात बड़ी घटना हो गई. यहां दो छात्रों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गोलीबारी हुई. इसमें दो छात्रों की अब तक जान जा चुकी है. एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच-पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है. पुलिस का कहना है कि यह विवाद दो छात्रों के बीच हुआ. इसी दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर गोली चला दी. सोमवार को एक छात्र की मौके पर मौत हो चुकी थी. वहीं घायल दिव्यांश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल का कमरा बंद था. घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इसी के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटनाक्रम के बाद हॉस्टल और यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ग्रेटर नोएडा में इस वारदात के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

