scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोलीकांड... एक छात्र की मौके पर हो गई थी मौत, अब दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

ग्रेटर नोएडा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुए गोलीकांड में अब तक दो छात्रों की जान जा चुकी है. दो स्टूडेंट्स के बीच हुए विवाद में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल छात्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई.

Advertisement
X
हॉस्टल में हुई फायरिंग में दो छात्रों की मौत. (Photo: Representational)
हॉस्टल में हुई फायरिंग में दो छात्रों की मौत. (Photo: Representational)

ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सोमवार की देर रात बड़ी घटना हो गई. यहां दो छात्रों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गोलीबारी हुई. इसमें दो छात्रों की अब तक जान जा चुकी है. एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच-पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है. पुलिस का कहना है कि यह विवाद दो छात्रों के बीच हुआ. इसी दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर गोली चला दी. सोमवार को एक छात्र की मौके पर मौत हो चुकी थी. वहीं घायल दिव्यांश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: कॉलेज के हॉस्टल में चली गोली, MBA छात्र की मौत, मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग, ग्रामीणों ने बदमाश को रंगे हाथ पकड़ा, 16 फोन बरामद 
NIKKI FAMILY MEET CP
निक्की हत्याकांड: परिवार ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मिला आश्वासन 
Four friends riding a bike died (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा: नई बाइक से REEL बनाने निकले 4 दोस्त, सड़क हादसे में चारों की मौत 
Man and woman arrested
प्रिया शर्मा को बनाया खुशबू खातून, पहले से शादीशुदा महिला का धर्म बदलवाकर किया निकाह 
Police team reached inside the hostel (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा: कॉलेज के हॉस्टल में चली गोली, MBA छात्र की मौत, लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद 

इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल का कमरा बंद था. घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इसी के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 

Advertisement

इस घटनाक्रम के बाद हॉस्टल और यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ग्रेटर नोएडा में इस वारदात के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement