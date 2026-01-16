ओडिशा:अवैध खदान में जिंदा दफन हुआ मजदूर... मलकानगिरी हादसे में दो की मौत, जिंदगी-मौत से जूझ रहा एक शख्स

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने अवैध खनन की हकीकत को फिर उजागर कर दिया. जिले की एक अवैध पत्थर खदान में अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा ढेर धंस गया. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान 21 वर्षीय टूना गड़बा और 31 वर्षीय मीतू मढेई के रूप में हुई है. वहीं, घायल मजदूर चंपाघरी गांव का रहने वाला विजय राव है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है.

खदान में काम के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त खदान में कुल छह मजदूर मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे. मजदूर खुदी हुई मिट्टी को ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ऊपर से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नीचे आ गिरे. मलबा गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई.

सबसे पहले एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया. उसे बचाने के लिए दो अन्य मजदूर दौड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भी उसी मलबे की चपेट में आ गए. कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ गए कि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

हादसे के बाद एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तुरंत मलकानगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उनमें से एक मजदूर ने दम तोड़ दिया. तीसरा मजदूर अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों और साथ काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक और कुछ मजदूर डर के कारण मौके से भाग गए. इसके बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की.

जांच में जुटा प्रशासन, अवैध खनन पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, खनन विभाग और श्रम विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में खदान को अवैध बताया जा रहा है.

इस हादसे ने अवैध खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अवैध खनन पर कार्रवाई होती, तो शायद दो मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी.

