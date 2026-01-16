scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा:अवैध खदान में जिंदा दफन हुआ मजदूर... मलकानगिरी हादसे में दो की मौत, जिंदगी-मौत से जूझ रहा एक शख्स

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शुक्रवार को एक अवैध खदान में मिट्टी और पत्थर धंसने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में 21 वर्षीय टूना गड़बा और 31 वर्षीय मीतू मढेई की मौत हो गई, जबकि विजय राव गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस, खनन और श्रम विभाग ने जांच शुरू की है.

Advertisement
X
पुलिस, खनन और श्रम विभाग ने जांच शुरू की है.(Photo: Representational)
पुलिस, खनन और श्रम विभाग ने जांच शुरू की है.(Photo: Representational)

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने अवैध खनन की हकीकत को फिर उजागर कर दिया. जिले की एक अवैध पत्थर खदान में अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा ढेर धंस गया. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान 21 वर्षीय टूना गड़बा और 31 वर्षीय मीतू मढेई के रूप में हुई है. वहीं, घायल मजदूर चंपाघरी गांव का रहने वाला विजय राव है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा, विजिलेंस टीम ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपये

सम्बंधित ख़बरें

कांस्टेबल राजनी मझी खुद 9 महीने के बच्चे की मां हैं. (Photo: Ajay Nath/ITG)
महिला कांस्टेबल की ममता ने जीता दिल... परीक्षा देने आई महिला के बच्चे को दूध पिलाया
मृतक युवक बिष्णु नायक. (File Photo: Ajay nath/ITG)
एकतरफा प्यार में युवक की हत्या, तालाब किनारे मिला सड़ा-गला शव
पीड़िता को आश्रय गृह भेज दिया गया है. (File Photo)
सहेली के घर गई लड़की रात में लौटी नहीं, सुबह घरवालों को मिली रेप की खबर
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा, विजिलेंस टीम ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपये
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
ओडिशा के मलकानगिरी में घने जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

खदान में काम के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त खदान में कुल छह मजदूर मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे. मजदूर खुदी हुई मिट्टी को ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ऊपर से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नीचे आ गिरे. मलबा गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई.

सबसे पहले एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया. उसे बचाने के लिए दो अन्य मजदूर दौड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भी उसी मलबे की चपेट में आ गए. कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ गए कि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

Advertisement

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

हादसे के बाद एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तुरंत मलकानगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उनमें से एक मजदूर ने दम तोड़ दिया. तीसरा मजदूर अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों और साथ काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक और कुछ मजदूर डर के कारण मौके से भाग गए. इसके बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की.

जांच में जुटा प्रशासन, अवैध खनन पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, खनन विभाग और श्रम विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में खदान को अवैध बताया जा रहा है.

इस हादसे ने अवैध खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अवैध खनन पर कार्रवाई होती, तो शायद दो मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement