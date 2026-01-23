उज्जैन के ताराना में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने कई घरों पर की पत्थरबाजी, बस भी फूंकी

MP News: उज्जैन के तराना में गुरुवार शाम को दो पक्षों के बीच शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया. पुलिस-प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है.

दरअसल, गुरुवार शाम तराना में कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान सोहेल ठाकुर नामक युवक पर प्राणघातक हमला किया गया. सोहेल पर हमले के विरोध में शुक्रवार को माहौल गरमा गया. कुछ अज्ञात तत्वों ने मोहल्लों में घुसकर घरों पर पथराव किया, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए. शरारती तत्वों ने उग्र होकर एक बस में आग लगा दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सोहेल ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है, जिनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. छठे आरोपी की तलाश जारी है. सोहेल ठाकुर फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है, उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. देखें VIDEO:-

प्रशासन ने तराना में शांति बहाल करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है. कस्बे में 300 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है. संदिग्धों की पहचान के लिए ड्रोन कैमरों और CCTV का उपयोग किया जा रहा है.

