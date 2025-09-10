scorecardresearch
 

Feedback

MP: रीवा के खाद वितरण केंद्र में मची भगदड़, आधा दर्जन ज्यादा किसान घायल, महिलाएं भी चोटिल

Rewa News: यूरिया और डीएपी के लिए घंटों से लाइन में खड़े किसानों की बेकाबू हुई भीड़ में भगदड़ मच गई. इसमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष धक्कामुक्की में गिरकर घायल हो गए, जबकि कुछ महिलाओं को चक्कर भी आ गए थे.

Advertisement
X
रीवा में खाद के लिए मची भगदड़.(Photo:Screengrab)
रीवा में खाद के लिए मची भगदड़.(Photo:Screengrab)

MP News: रीवा में खाद वितरण केंद्र में खाद और टोकन पाने के लिए किसानों के बीच भगदड़ मच गई. भीड़ में गिरकर कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए. प्रशासन ने इन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया. साथ ही खाद वितरण के पुख्ता इंतजाम किए.

मामला रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी खाद वितरण केंद्र का है. खाद पाने का इंतजार कर रहे किसानों की बेकाबू हुई भीड़ में भगदड़ मच गई. इसमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष गिरकर घायल हुए है. कुछ महिलाओं को चक्कर भी आ गए थे.

अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने बताया कि सिरमौर जनपद के उमरी में स्थित निजी महाविद्यालय परिसर में किसानों की भारी भीड़ इकठ्ठा थी. टोकन वितरण करने के लिए जैसे ही अचानक गेट खोला गया. वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई. भगदड़ की वजह किसानों के बीच उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति थी.

सम्बंधित ख़बरें

गुना में डीएपी खाद के लिए लाइन में लगे किसान.
DAP के लिए लंबी कतारों में खड़े किसान, अफसर बोले- पूरे MP में खाद की कमी 
डीएपी संकट बढ़ने की वजह क्या है.
गेहूं-सरसों की बुवाई के वक्त खाद की कमी से क्यों जूझ रहे हैं किसान? 
खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को खदेड़ती पुलिस.
MP: यूरिया के लिए खड़े किसानों को दोपहर में खिलाए बिस्किट, रात में लाठियों से मारा 
यूरिया के लिए लगी किसानों की लंबी कतार.(Photo:Screengrab)
MP में यूरिया के लिए हाहाकार... रातभर से लाइन में लगे हजारों किसान, पुलिस के साए में बंटा खाद 
A shopkeeper beat up a farmer who went to Maharajganj to buy fertilizer (photo- screengrab)
यूपी: खाद लेने गए किसान को चप्पलों से पीटा, दुकानदार यूरिया के साथ जिंक न देने पर था अड़ा 

प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्थिति पर काबू पाया और घायल हुई महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर ले जाया गया. उन्होंने खुद अपनी गाड़ी से घायल महिलाओं को अस्पताल भिजवाया. इसके बाद प्रशासन ने मौजूद किसानों को लाइन में खड़ा कर टोकन वितरित किया. 

Advertisement

प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है. उधर, करहिया मंडी में भी टोकन और खाद पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी. टोकन पाने के लिए किसान जद्दोजहद करते दिखे. 6 काउंटर में टोकन और 2 काउंटर से खाद पर्ची का वितरण किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement