MP: रीवा के खाद वितरण केंद्र में मची भगदड़, आधा दर्जन ज्यादा किसान घायल, महिलाएं भी चोटिल

MP News: रीवा में खाद वितरण केंद्र में खाद और टोकन पाने के लिए किसानों के बीच भगदड़ मच गई. भीड़ में गिरकर कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए. प्रशासन ने इन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया. साथ ही खाद वितरण के पुख्ता इंतजाम किए.

मामला रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी खाद वितरण केंद्र का है. खाद पाने का इंतजार कर रहे किसानों की बेकाबू हुई भीड़ में भगदड़ मच गई. इसमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष गिरकर घायल हुए है. कुछ महिलाओं को चक्कर भी आ गए थे.

अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने बताया कि सिरमौर जनपद के उमरी में स्थित निजी महाविद्यालय परिसर में किसानों की भारी भीड़ इकठ्ठा थी. टोकन वितरण करने के लिए जैसे ही अचानक गेट खोला गया. वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई. भगदड़ की वजह किसानों के बीच उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति थी.

प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्थिति पर काबू पाया और घायल हुई महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर ले जाया गया. उन्होंने खुद अपनी गाड़ी से घायल महिलाओं को अस्पताल भिजवाया. इसके बाद प्रशासन ने मौजूद किसानों को लाइन में खड़ा कर टोकन वितरित किया.

प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है. उधर, करहिया मंडी में भी टोकन और खाद पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी. टोकन पाने के लिए किसान जद्दोजहद करते दिखे. 6 काउंटर में टोकन और 2 काउंटर से खाद पर्ची का वितरण किया गया.

