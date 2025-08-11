MP: भोपाल में फलों पर थूकने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने जमकर मचाया हंगामा, बोले- 'थूक जिहाद' नहीं चलेगा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में एक हेलमेट पहने व्यक्ति फल की दुकान पर बैठा दिखता है, जो बाएं हाथ में माला लिए दाएं हाथ से बोतल में मुंह लगाता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बोतल में थूक रहा हो. इसके बाद वह बोतल दुकानदार को देता है, जो उसी बोतल से तमाम ठेलों पर फलों पर पानी छिड़कता नजर आता है.

वायरल वीडियो सामने आने पर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 'लव जिहाद', 'ड्रग्स जिहाद', 'लैंड जिहाद' और 'थूक जिहाद' जैसे षड्यंत्र समाज में जहर घोल रहे हैं.

सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन मिसरोद थाने और फल की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने 'थूक जिहाद नहीं चलेगा' और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

संगठनों ने सावन के पवित्र महीने में दोषियों को सख्त सजा की मांग की. मिसरोद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी. वीडियो की लोकेशन की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह कब शूट हुआ, यह स्पष्ट नहीं है. देखें Video:-

पुलिस ने वीडियो में दिख रही दुकान पर पहुंचकर दो संदिग्ध दुकानदारों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए गाड़ी में ले गई. अन्य दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

