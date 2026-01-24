scorecardresearch
 
मेले में झूला नहीं झुलाया, नाराज पत्नी चढ़ी हाईटेंशन टावर पर... हाई वोल्टेज ड्रामा का Video वायरल

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मेले में झूला नहीं झुलाया तो नाराज पत्नी हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

मेले में ड्रामा!(Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक मेले के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पति से नाराज एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश कर दी. यह मामला सरई थाना क्षेत्र के झारा गांव का है, जहां मेला देखने आई एक युवती झूला झूलने को लेकर हुए विवाद के बाद पास से गुजर रही बिजली की हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गई.

जानकारी के अनुसार, पिपरखाड़ निवासी युवती अपने पति के साथ मेला घूमने गई थी. इसी दौरान झूला झूलने की बात पर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज होकर महिला मेले के पास लगे हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई और जान देने का प्रयास करने लगी. महिला को ऊपर चढ़ता देख मेले में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: MP के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा... भालू के हमले में दो चरवाहों की मौत, गांव में दहशत का माहौल

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी. सरई थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. हाईटेंशन लाइन पर महिला के चढ़े होने के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील बन गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले बिजली विभाग से संपर्क किया और हालात को संभालने की कोशिश की.

करीब तीन घंटे तक पुलिस और प्रशासन ने महिला को समझाने का प्रयास किया. इस दौरान आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस लगातार महिला से बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए मना रही थी.

तीन घंटे की मशक्कत के बाद बचाई गई जान

देवसर सरई एसडीओपी गायत्री तिवारी ने बताया कि महिला पति से विवाद के बाद गुस्से में आकर हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई थी. पुलिस ने धैर्य और समझाइश से काम लेते हुए करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

महिला को सकुशल नीचे उतारने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हुई है. इस घटना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

बड़ा हादसा टला

समय रहते पुलिस की सूझबूझ और संयम से एक बड़ा हादसा टल गया. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में धैर्य रखें और इस तरह के खतरनाक कदम न उठाएं. घटना के बाद मेला क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई.

