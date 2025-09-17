MP के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा... भालू के हमले में दो चरवाहों की मौत, गांव में दहशत का माहौल

मध्य प्रदेश के सिंगरौली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां जंगल में चरवाहों पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों अपने-अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे, लेकिन लौटकर घर नहीं आए. जब देर रात तक वे नहीं लौटे तो परिजनों और गांववालों ने उनकी तलाश शुरू की. इसी दौरान जंगल में दोनों के शव मिले. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
एजेंसी के अनुसार, घटना सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र के जंगलों की है. यहां जमगड़ी और खनुआ गांव के पास दो चरवाहे बकरी और मवेशी चराने के लिए गए थे. इस दौरान अचानक एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय गणेश प्रसाद वैश्य और 41 वर्षीय हीरा शाह के रूप में हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही सरई पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों की मौत भालू के हमले में हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नियमों के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी.
गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों की हलचल बढ़ गई है, जिसके कारण लोग जंगल जाने से डरने लगे हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.
मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और खासकर सिंगरौली जिले के जंगलों में अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है. आए दिन जंगली भालू और अन्य वन्य प्राणी ग्रामीण इलाकों के आसपास देखे जाते हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जंगल में जाते समय सावधानी बरतें.