बिहार में NDA की जीत पर रॉबर्ट वाड्रा को शक, बोले- दोबारा कराए जाएं चुनाव

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव 'सही तरीके से नहीं कराए गए' और बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए. वाड्रा ने यह बयान मध्य प्रदेश के इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया.

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

वाड्रा ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव परिणामों से खुश नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में मदद की, जिसके चलते यह नतीजे आए. उन्होंने बिना एनडीए का नाम लिए कहा कि 'किसी को भी ये नतीजे मंजूर नहीं हैं' और बिहार में जो हुआ, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

राहुल गांधी के बयान का जिक्र

रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन लोगों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने दावा किया कि युवा उनके साथ जुड़ेंगे और 'लोकतंत्र बचाने के लिए अभियान' शुरू किया जाएगा. वाड्रा ने कहा कि युवाओं में वर्तमान सरकार के खिलाफ नाराजगी है और वे बदलाव चाहते हैं.

दोबारा चुनाव की मांग

वाड्रा ने फिर दोहराया कि बिहार में हुए हालिया चुनाव सही ढंग से नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में दोबारा चुनाव कराए जाएं, तो नतीजे पूरी तरह बदल जाएंगे. उनके अनुसार, सरकार की नीतियों से युवाओं में असंतोष है और वे साफ-सुथरी राजनीतिक प्रक्रिया चाहते हैं.

धार्मिक यात्रा पर मध्य प्रदेश पहुंचे

रॉबर्ट वाड्रा इस समय दो दिन की धार्मिक यात्रा पर मध्य प्रदेश में हैं. इंदौर के बाद वे उज्जैन और अन्य तीर्थ स्थलों का भी दौरा करेंगे. बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि देश में लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी और वह इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

बिहार चुनाव परिणाम

गौरतलब है कि बिहार में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं. बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिलीं. वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं.

