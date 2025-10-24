scorecardresearch
 

Feedback

पलक झपकते ही हवा में उछली बाघिन, मारा झपट्टा तो उठ नहीं पाया चीतल; Live शिकार देख रोमांचित हुए पर्यटक

Panna Tiger Reserve Hunting Video: बाघिन P-141 अपने तीन शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी और पलक झपकते ही उसने चीतल का शिकार कर लिया. इसके बाद उसने शावकों के साथ मिलकर 'दावत' उड़ाई.

Advertisement
X
शिकार के गुर सिखा रही थी बाघिन P-141.(Photo:Screengrab)
शिकार के गुर सिखा रही थी बाघिन P-141.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (PTR) से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक बाघिन हवा में उछलकर चीतल का शिकार करते दिखाई दे रही है. इस दुर्लभ कलाकृति के अद्भुत नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और यह अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

यह खूबसूरत नजारा पन्ना टाइगर रिज़र्व के पीपपरटोला क्षेत्र का है. बाघिन पी-141 अपने तीन शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी. पर्यटकों के सामने ही बाघिन ने घात लगाकर पलक झपकते ही हवा में उछलकर एक चीतल का शिकार किया. यह नजारा इतना दुर्लभ था कि कुछ समय के लिए पर्यटक भी हैरान रह गए.

3 शावकों के साथ शिकार की 'पार्टी'
बाघिन पी-141 के तीनों शावक अब करीब 8 माह के हो चुके हैं और वे अब अपनी मां के साथ शिकार और जंगल के गुर सीख रहे हैं. चीतल के शिकार के थोड़ी ही देर बाद दो और बाघ (संभवतः शावक) उसके पास आते दिखे, यानी एक साथ तीन-तीन बाघ देख कर शैलानी रोमांचित हो गए. शिकार के बाद बाघिन पी-141 और उसके शावकों ने पार्टी की और जमकर अपने शिकार का आनंद लिया. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

बाघिन ने दिया तीन शावकों को जन्म.
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ा बाघों का कुनबा... बाघिन RBT-2302 ने तीन शावकों को दिया जन्म 
बाघिन और शावकों की पानी में अठखेलियां.
टाइगर फैमिली की पानी में अठखेलियां... गर्मी से बचने के लिए बाघिन की शावकों संग मस्ती  
टाइगर रिजर्व की फाइल फोटो.
MP के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ आज, छोड़े जाएंगे एक बाघ और बाघिन 
टाइगर रिजर्व से भटककर गांव में घुसी बाघिन, अटैक किया तो लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला! (सांकेतिक तस्वीर)
टाइगर रिजर्व से भटककर गांव में घुसी बाघिन, अटैक किया तो लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला! 
हमले में थाना प्रभारी और कांस्टेबल घायल (Photo: Ravish Pal Singh/ITG)
MP में पुलिस पर हमला... थानेदार-कॉन्स्टेबल का माथा फूटा, 8 पुलिसकर्मी हथियार छोड़ जान बचाकर भागे 
Advertisement

रेंजर रोहित पुरोहित ने बताया कि यह दुर्लभ घटना तब घटी जब बाघिन पी 141 अपने तीन शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी. उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को रोजाना ही ऐसे रोमांचित करने वाले नज़ारे देखने को मिल रहे हैं. 

पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले वर्ष से अब तक पर्यटकों को सबसे ज्यादा बाघिन पी-141 और उसके 3 शावक ही विचरण करते दिखाई दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement