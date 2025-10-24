पलक झपकते ही हवा में उछली बाघिन, मारा झपट्टा तो उठ नहीं पाया चीतल; Live शिकार देख रोमांचित हुए पर्यटक

मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (PTR) से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक बाघिन हवा में उछलकर चीतल का शिकार करते दिखाई दे रही है. इस दुर्लभ कलाकृति के अद्भुत नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और यह अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

यह खूबसूरत नजारा पन्ना टाइगर रिज़र्व के पीपपरटोला क्षेत्र का है. बाघिन पी-141 अपने तीन शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी. पर्यटकों के सामने ही बाघिन ने घात लगाकर पलक झपकते ही हवा में उछलकर एक चीतल का शिकार किया. यह नजारा इतना दुर्लभ था कि कुछ समय के लिए पर्यटक भी हैरान रह गए.

3 शावकों के साथ शिकार की 'पार्टी'

बाघिन पी-141 के तीनों शावक अब करीब 8 माह के हो चुके हैं और वे अब अपनी मां के साथ शिकार और जंगल के गुर सीख रहे हैं. चीतल के शिकार के थोड़ी ही देर बाद दो और बाघ (संभवतः शावक) उसके पास आते दिखे, यानी एक साथ तीन-तीन बाघ देख कर शैलानी रोमांचित हो गए. शिकार के बाद बाघिन पी-141 और उसके शावकों ने पार्टी की और जमकर अपने शिकार का आनंद लिया. देखें Video:-

रेंजर रोहित पुरोहित ने बताया कि यह दुर्लभ घटना तब घटी जब बाघिन पी 141 अपने तीन शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी. उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को रोजाना ही ऐसे रोमांचित करने वाले नज़ारे देखने को मिल रहे हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले वर्ष से अब तक पर्यटकों को सबसे ज्यादा बाघिन पी-141 और उसके 3 शावक ही विचरण करते दिखाई दे रहे हैं.

