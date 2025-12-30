IAS ने युवक को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़, पुजारी को जमकर हड़काया, दंड-बैठक लगवाने का आरोप, नरसिंहपुर का वीडियो वायरल

MP News: नर्मदा नदी में पेशाब करने की बात को लेकर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र और आईएएस नागेश ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिए. इस घटना का वीडियो वायरल है. वीडियो में दिख रहा है कि सीईओ ने एक पंडित को भी कड़ी फटकार लगाई.

नरसिंहपुर जिले के बरमान रेत घाट का यह मामला है. पिछले कुछ महीनों से जिला पंचायत सीईओ नर्मदा तट की स्वच्छता और अनुशासन को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं. शनिवार को निरीक्षण दौरान नर्मदा तट के पास एक युवक को खुले में पेशाब करते देख वे नाराज हो गए. आईएएस अफसर ने इस दौरान आपा खो दिया और युवक को दो थप्पड़ मार दिए. इसके बाद एक थप्पड़ अफसर के साथ मौजूद पुलिसकर्मी ने मारा.

बरमान निवासी युवक ब्रजेश नौरिया एक दुकान चलाता है. उसका कहना है कि वह तट के पीछे पेशाब करने गया था. उसी समय सीईओ वहां पहुंचे और नाराज हो गए. फिलहाल युवक की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

इसी दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा से सीईओ की भी तीखी बहस हो गई. कथा-पूजन कराने वाले पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा ने जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पंडित मिश्रा का कहना है कि घाट पर हुए एक विवाद के दौरान सीईओ ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली-गलौज की और रेत में जिंदा गाड़ देने जैसी धमकी दी.

पीड़ित पुजारी के मुताबिक, विवाद के दौरान उनसे दंड-बैठक लगवाई गई और मौके पर मौजूद एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट की गई. इस घटना से न केवल उनका अपमान हुआ है, बल्कि धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं.

पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. मामले के सामने आने के बाद जिले के पुजारी और ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला. समाज के लोगों ने एकजुट होकर जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

नरसिंहपुर के एसडीओपी महेंद्र गुप्ता ने ज्ञापन प्राप्त होने और वीडियो वायरल की बात करते हुए उच्चाधिकारियों के ज्ञापन प्रेषित करने की बात कही है.

