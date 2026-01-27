मासूम बच्चे के साथ पानी टंकी पर चढ़ी महिला, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, VIDEO

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के हाउसिंग बोर्ड इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला पारिवारिक विवाद से परेशान होकर अपने चार साल के मासूम बच्चे के साथ करीब 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. करीब ढाई घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों के लिए सनसनी का विषय बना रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गई और नीचे उतरने से इनकार कर दिया. बच्चे को गोद में लिए महिला बार-बार अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र कर रही थी. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. देहात कोतवाली, कोतवाली थाना और महिला थाना सहित तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे. तहसीलदार सरिता मालवीय ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए महिला से बातचीत शुरू की. उन्होंने शांत स्वर में महिला को समझाते हुए कहा, 'मैं तहसीलदार बोल रही हूं, नीचे उतर आओ. तुम्हारी जो भी समस्या है, उसे गंभीरता से सुना जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा.' तहसीलदार की लगातार समझाइश और भरोसे के बाद महिला धीरे-धीरे शांत हुई.

करीब ढाई घंटे तक चले इस तनावपूर्ण घटनाक्रम के बाद महिला अपने बच्चे के साथ सुरक्षित रूप से पानी की टंकी से नीचे उतर आई. प्रशासन और पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली. गनीमत रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और मासूम बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा. घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन की तत्परता और संवेदनशील रवैये की सराहना की जा रही है.



