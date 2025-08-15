'ये भैया इतनी मोटी चमड़ी के हैं, कि...', राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बयान

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लेकर केंद्र के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं.

वहीं, बीजेपी की सरकार वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव आयोग की वजह से मजबूत है.

मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हर परीक्षा में खरा उतरा है. लेकिन ये भैया इतनी मोटी चमड़ी के हैं, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार का भी इन पर कोई असर नहीं होता. उल्टा वे बार-बार संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करते हैं.

उन्होंने कहा कि 'चौकीदार चोर है' जैसे बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दंडित किया. इसके बावजूद इन्होंने अपनी भाषा और रवैया नहीं बदला. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं कहां से चोर-चोरी का चक्कर पकड़ लिया है. यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मध्य प्रदेश के सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा हो.

हाल ही में आजतक से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताया था. राहुल गांधी के चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद से ही मोहन यादव उनपर लगातार हमलावर हैं. बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट की कुछ गड़बड़ियां दिखाई थीं और दावा किया था कि ऐसा नियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

