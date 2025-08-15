scorecardresearch
 

Feedback

'ये भैया इतनी मोटी चमड़ी के हैं, कि...', राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बयान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं. मोहन यादव ने वोट चोरी विवाद के बीच राहुल गांधी को मोटी चमड़ी वाला बताया है.

Advertisement
X
सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला (File Photo: ITG)
सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला (File Photo: ITG)

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लेकर केंद्र के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं.

वहीं, बीजेपी की सरकार वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव आयोग की वजह से मजबूत है.

मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हर परीक्षा में खरा उतरा है. लेकिन ये भैया इतनी मोटी चमड़ी के हैं, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार का भी इन पर कोई असर नहीं होता. उल्टा वे बार-बार संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi has taken a dig at PM Modi's new scheme
‘एक लाख करोड़ का जुमला– सीजन 2’, राहुल गांधी का 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' पर तंज 
Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge
लाल किले पर क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे? कांग्रेस का जवाब- ताकि मर्यादा का हनन ना हो…! 
कांग्रेस HQ में झंडारोहण
बारिश में भी तिरंगे के सामने डटे रहे राहुल गांधी, कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगान गाने का वीडियो वायरल 
Flag hoisting at the Congress headquarters, intense debate on RSS.
कांग्रेस मुख्यालय में झंडा रोहण, बारिश के बीच राष्ट्रगान गाते दिखे राहुल 
rahul gandhi and pm narendra modi
GST में मोदी करेंगे बड़ा सुधार, क्या कुंद होगी विपक्ष के 'गब्बर सिंह टैक्स' की धार! 

यह भी पढ़ें: वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर भड़के CM मोहन यादव, बोले- अर्बन नक्सल...

उन्होंने कहा कि 'चौकीदार चोर है' जैसे बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दंडित किया. इसके बावजूद इन्होंने अपनी भाषा और रवैया नहीं बदला. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं कहां से चोर-चोरी का चक्कर पकड़ लिया है. यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मध्य प्रदेश के सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा हो.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वह लोकतंत्र के लिए खतरा हैं...' MP CM मोहन यादव ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर बोला हमला

हाल ही में आजतक से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताया था. राहुल गांधी के चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद से ही मोहन यादव उनपर लगातार हमलावर हैं. बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट की कुछ गड़बड़ियां दिखाई थीं और दावा किया था कि ऐसा नियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement