वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर भड़के CM मोहन यादव, बोले- अर्बन नक्सल...

वोट चोरी के आरोपों पर CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला.
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. कहा कि राहुल गांधी को 'अर्बन नक्सल' मानसिकता से बाहर आना चाहिए.

सीएम यादव ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देश के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. दुर्भाग्यवश, जब सेना सीमा पार कर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करती है, तब भी कांग्रेस सेना पर सवाल उठाती है. जब देश आजादी का जश्न मना रहा है और दुनिया में लोकतंत्र की वाहवाही कर रहा है, तब कांग्रेस बेवजह सवाल उठाकर लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों पर हमला करती है, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों को फायदा होता है।

सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देतीं. उन्हें तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाना चाहिए था और सेना पर गर्व करना चाहिए था. कांग्रेस को आजादी के महत्व को समझकर 15 अगस्त का उत्सव मनाना चाहिए था. 

उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर कांग्रेस हल्की मानसिकता दिखा रही है. यह कांग्रेस को भारी पड़ेगा. राहुल गांधी को अगर लगता है कि ऐसी गलती हुई है, तो उन्हें तुरंत नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने से रोकने में मुंह की खानी पड़ी. कांग्रेस यह समझ नहीं पा रही कि वह पाकिस्तान की वाहवाही करती है, लेकिन भारत की कब करेगी? भारत के नागरिकों के सम्मान की रक्षा कब करेगी? दुर्भाग्यवश, जिन बातों से भारत गौरवान्वित होता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, सेना हो, या चुनाव आयोग, उन पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं. 

