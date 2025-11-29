scorecardresearch
 
मूवी टिकट, टाइगर सफारी और हेलीकॉप्टर जॉय राइड... SIR में लगे BLOs की मौज, मिल रहे शानदार इनाम

MP News: रीवा और जबलपुर जिलों में समय सीमा से पहले शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य पूरा करने वाले BLO और सुपरवाइजरों को एयर टिकट, जंगल सफारी और मूवी टिकट जैसे अनूठे इनाम दिए जा रहे हैं.

SIR सर्वे में BLO को मिली हेलीकॉप्टर राइड.(Photo:ITG)
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मिसाल पेश करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इन दिनों जिला प्रशासन की अनूठी पुरस्कार योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. टारगेट को तय समय सीमा से पहले पूरा करने वाले 'सुपर बीएलओ' को टाइगर सफारी, मूवी टिकट और यहां तक कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड जैसे शानदार इनाम मिल रहे हैं.

मध्य प्रदेश के जबलपुर की स्नेहलता पटेल अपने अधीन सभी बूथों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने वाली जिले की पहली बीएलओ सुपरवाइजर बनीं. उन्होंने  समय से पहले पनागर विधानसभा क्षेत्र के 7 हजार 706 वोटर्स फॉर्म अपलोड कर सभी को चौंका दिया. 

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार, स्नेहलता पटेल को पुरस्कार स्वरूप पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कान्हा और बांधवगढ़ की हवाई यात्रा (जॉय राइड) कराई गई.

BLO सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल को मिली पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की जॉय राइड.

स्नेहलता ने कलेक्टर का आभार जताते हुए सभी बीएलओ को अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करने का संदेश दिया.

रीवा: 12 बीएलओ को व्हाइट टाइगर सफारी और सिनेमा का ऑफर
उधर, रीवा जिले में 12 बीएलओ ने चुनाव आयोग की तय समय सीमा (4 दिसंबर) से 14 दिन पहले ही मतदाताओं के गणना पत्रक का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया. इसके इनाम में सभी बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ, परिवार सहित व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर घूमने और फिल्म के टिकट बतौर इनाम दिए गए.

बीएलओ सपरिवार मुकुंदपुर टाइगर सफारी की सैर करते हुए...

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि इन BLOs ने लक्ष्य को समय से 14 दिन पहले ही प्राप्त करके अन्य सभी बीएलओ के लिए एक उदाहरण पेश  किया है. 12 बीएलओ सेमरिया (5), सिरमौर (2), हुजूर (4), और मनगवां (1) विधानसभा क्षेत्रों से थे. कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी  ने इन 'सुपर बीएलओ' को सम्मानित किया.

