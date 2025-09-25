scorecardresearch
 

Feedback

कब्र में भी महफूज नहीं महिलाएं... कब्रिस्तान के कैमरे ने पकड़ा हैवान, शवों के साथ करता था घिनौने काम

Horrific Grave Violation: महिलाएं, चाहे किसी भी उम्र की हों या कहीं भी हों, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक, अपने घर से लेकर कार्यस्थल, थानों और अस्पतालों तक में भी नहीं. लेकिन अब तो हद हो गई कि वे कब्र में भी सुरक्षित नहीं हैं.

Advertisement
X
कब्र से कपड़ा उठाकर हैवान ने कैमरे को ढंक दिया.(Photo:Screengrab)
कब्र से कपड़ा उठाकर हैवान ने कैमरे को ढंक दिया.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के खंडवा में महिलाओं की कब्रों को खोदकर उनके शवों के साथ छेड़छाड़ का अत्यंत घिनौना मामला सामने आया है, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है. 

दरअसल, खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में दो दिन पहले दफनाई गई महिलाओं के परिजन कुछ धार्मिक रस्में, जैसे दुआ-फातिहा, करने आए थे, तो कब्रों की दुर्दशा देखकर स्तब्ध रह गए. आसपास देखने पर एक और ताजा कब्र के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ पाया गया. 

परिजनों ने शहर काजी, कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी और पुलिस को सूचित किया. सभी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना को गंभीरता से लिया. सवाल उठे कि ऐसा किसने किया होगा? क्यों किया होगा? इसके पीछे क्या मंशा थी? साथ ही चिंता गहराई कि क्या कोई महिला कब्र में भी सुरक्षित नहीं है?

सम्बंधित ख़बरें

Khandwa Murder Case: The Husband Turned Out to Be the Killer, Conspiracy Planned through Crime Patrol
खंडवा हत्याकांड: पति ही निकला मास्टरमाइंड, क्राइम पेट्रोल देख बनाया था प्लान 
Khandwa Khalwa tribal woman rape and murder case
MP में आदिवासी महिला से रेप-हत्या मामले में बड़ा खुलासा 
माया गैंग का सरगना सागर. (File Photo: Arvinde Ojha/ITG)
माया गैंग के सरगना का एनकाउंटर, 'शूटआउट एट लोखंडवाला' मूवी से था प्रेरित 
विजय शाह
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयानबाजी करने वाले मंत्री विजय शाह खंडवा पहुंचे, रेप पीड़िता के परिवार से की मुलाकात 
सांकेतिक तस्वीर
MP के खंडवा में गैंगरेप से आदिवासी महिला की मौत... 2 गिरफ्तार 

एक मृतका के भतीजे ने बताया कि हम अपनी बुआ की कब्र पर दुआ-फातिहा करने आए थे, तो कब्र खुली मिली. आगे बढ़कर देखा, तो एक और कब्र भी खुली थी. हमने थाने पहुंचकर टीआई साहब को जानकारी दी. मामला गर्माने पर कब्रिस्तान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. 

Advertisement

दरअसल, तीन महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद वहां सीसीटीवी लगाए गए थे. फुटेज में हैरान करने वाला दृश्य सामने आया. अमावस की गहरी अंधेरी रात में एक युवक पूरी तरह निर्वस्त्र होकर कब्र की ओर जाता दिखा. उसका ध्यान एक सीसीटीवी कैमरे पर गया, तो उसने कब्र से कपड़ा उठाकर कैमरे को ढंक दिया. हालांकि, यह दृश्य दूसरे कैमरे में कैद हो गया, जिसका उसे अंदाजा नहीं था. दिन के फुटेज में भी एक संदिग्ध युवक कब्र के पास रेकी करता दिखा. ये फुटेज काफी स्पष्ट थे, जिससे लोगों को उम्मीद जगी कि यह हैवान जल्द पकड़ा जाएगा.

शहर काजी सैयद निसार अली ने बताया, इससे पहले भी खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में चार से छह कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया था. आज सुबह फिर सूचना मिली कि दो कब्रें खुली पाई गई हैं. पहले की घटना के बाद कमेटी ने कैमरे लगाए थे, जिसका फायदा अब दिख रहा है.  

मुस्लिम समाज इस घटना से बहुत आक्रोशित और उद्वेलित था. पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की. सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली. जब पुलिस ने उस हुलिए के व्यक्ति के फोटो और फुटेज संबंधितों को भेजे, तो थाना जावर से महत्वपूर्ण जानकारी मिली.

Advertisement

50 साल का अय्यूब खान गिरफ्तार

इसके अनुसार, मुंदवाड़ा गांव का अय्यूब पिता ईस्माइल खान, उम्र 50 वर्ष, इस कद-काठी का है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है. वह न केवल चोरी, बल्कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट चुका है. वह थाने में निगरानीशुदा बदमाश के रूप में दर्ज है. पुलिस ने अय्यूब को हरसूद के पास से देर रात गिरफ्तार किया. कड़ाई से पूछताछ में उसने वारदात कबूल की. उसने बताया कि मई में खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तानों में भी उसने दो ताजा कब्रें खोदी थीं, जो महिलाओं की थीं.

NSA के तहत एक्शन: SP

एसपी मनोज कुमार राय ने बताया, इस मामले में  धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस कोतवाली में दर्ज किया गया. सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति का मूवमेंट दिखा. जांच में पता चला कि थाना जावर के ग्राम मुंदवाड़ा का अय्यूब, जो निगरानीशुदा बदमाश है, संभवतः इसका जिम्मेदार हो सकता है. उसे हरसूद के पास से देर रात पकड़ा गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि 19 मई को भी खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तानों में उसने ऐसी ही वारदात की थी. 

तीसरी घटना 21 सितंबर की रात को उसने की. उसने बताया कि जेल में एक व्यक्ति ने उसे तांत्रिक क्रिया के लिए उकसाया था, जिसके चलते उसने ये तीनों घटनाएं कीं. उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है.

Advertisement

दो पत्नियों को भी मार चुका

आरोपी अय्यूब की इन वहशियाना हरकतों से न केवल उसका परिवार, बल्कि गांव वाले भी उससे दूरी बनाए रखते हैं. पुलिस में उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसने पहले अपनी दो पत्नियों की हत्या की थी.

इसी साल जेल से रिहा हुआ

पत्नी की हत्या के मामले में वह 15 मई 2025 को आजीवन कारावास की सजा काटकर इंदौर की केंद्रीय जेल से रिहा हुआ था. हैरानी की बात है कि रिहाई के चार दिन बाद ही, 19 मई को, उसने खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तानों में महिलाओं की ताजा कब्रें खोलकर छेड़छाड़ की. इसके बाद 21 सितंबर को उसने फिर वही पाशविक कृत्य दोहराया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement