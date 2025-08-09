scorecardresearch
 

28 वर्षीय लड़की ट्रेन से लापता, इंदौर से कटनी थी जर्नी, भोपाल में लास्ट लोकेशन... बर्थ पर लावारिस मिला सामान

जीआरपी कटनी के एसआई अनिल मरावी ने बताया कि इंदौर में रहकर सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही 28 वर्षीय अर्चना तिवारी, 7 अगस्त को सुबह अपने घर कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के एसी 3 टियर बी-3 कोच में सवार हुईं. उनका सीट नंबर 3 था. ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरीं. 

मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली लड़की नर्मदा एक्सप्रेस से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता. (Representational Image)
मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली लड़की नर्मदा एक्सप्रेस से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता. (Representational Image)

मध्य प्रदेश में एक युवती का ट्रेन से अचानक गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है. सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. अगले स्टेशन, उमरिया में अर्चना का बैग तो मिला लेकिन वह नहीं मिली. घटना ट्रेन नंबर- 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस की है.

अर्चना के बर्थ पर ला​वारिस मिला उसका सामान

इससे घबराए परिजनों ने अगले स्टेशन उमरिया में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी. ट्रेन जब उमरिया स्टेशन पर रुकी तो अर्चना के रिश्तेदारों ने बी-3 कोच में जाकर देखा, सीट पर अर्चना का बैग मिला लेकिन वह नहीं थीं. रिश्तेदारों ने कटनी जीआरपी को इसकी सूचना दी. परिजनों ने जीआरपी को बताया कि 7 अगस्त की सुबह करीब 10:15 बजे अर्चना से उनकी आखिरी बार बात हुई थी.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: जबलपुर में मां ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवक ने कर दी लड़की की हत्या

भोपाल पहुंचने पर परिजनों से फोन पर हुई बात

अर्चना तिवारी ने अपने परिजनों को बताया था कि उनकी ट्रेन भोपाल के पास है. इसके बाद अर्चना का फोन बंद हो गया. इंदौर से कटनी लौट रही युवती के इस तरह ट्रेन से गायब होने पर कटनी से लेकर भोपाल तक जीआरपी और आरपीएफ हरकत में आई और मामले की तफ्तीश शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो देखी गईं, लेकिन सहयात्रियों ने भोपाल के बाद उनको ट्रेन में नहीं देखा. 

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में साइबर अपराधी बेलगाम! 4 साल में ठगों ने उड़ाए ₹1000 करोड़, जानिए कितनी हुई रिकवरी

GRP ने दर्ज की लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट

परिजनों का कहना है कि अर्चना का किसी से विवाद नहीं था और वह अकेले यात्रा कर रही थीं. जीआरपी ने परिजनों की शिकायत पर अर्चना तिवारी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन से सुराग तलाशे जा रहे हैं. लेकिन एक पढ़ी-लिखी और सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही युवती का अचानक इस तरह गुम हो जाना पुलिस और परिजनजों, दोनों के लिए उलझी पहेली बन गई है.

