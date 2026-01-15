scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

16 फरवरी से शुरू होगा MP विधानसभा का सत्र, 19 दिनों तक चलेगी कार्यवाही, पूरा शेड्यूल जारी

MP Assembly Budget Session: 19 दिनों के इस सत्र के दौरान विपक्ष तमाम जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की संभावना है, वहीं सत्ता पक्ष कई नए विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है.

Advertisement
X
MP Assembly Budget Session
MP Assembly Budget Session

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आगामी सेशन की अधिसूचना जारी कर दी है. यह 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का नौवां सत्र होगा. 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट के साथ-साथ कई अहम सरकारी कार्यों को निपटाया जाएगा. हालांकि, यह साफ नहीं है कि FY 2026-27 के लिए राज्य का बजट कब पेश किया जाएगा. 

विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों के लिए तमाम प्रस्तावों के नोटिस जमा करने की अंतिम तिथियां भी स्पष्ट कर दी हैं. 19-दिवसीय सत्र के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी काम होंगे और इसके लिए, प्राइवेट सदस्यों के बिलों के नोटिस 4 फरवरी तक विधानसभा सचिवालय में स्वीकार किए जाएंगे.  

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्राइवेट सदस्यों के प्रस्तावों के नोटिस 5 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे. जबकि, स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस 10 फरवरी से विधानसभा कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रदर्शनी में राज्य का इतिहास दिखाया गया.(Photo:ITG)
MP विधानसभा का विशेष सत्र, प्रदर्शनी में दिखाया गया राज्य का इतिहास
लाडली बहना योजना को लेकर MP में मंत्री के बयान से बवाल
शादी के साइड इफेक्ट... MP विधानसभा में प्रश्नकाल से गायब रहे विधायक
'बंदर के हाथ में उस्तरा' प्रदर्शन.(Photo:ITG)
'बंदर' बनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, MP सरकार को घेरा
MSP को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन.(Photo:ITG)
MP विधानसभा में हंगामा, चिड़िया के पुतले लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक
संघ के शताब्दी वर्ष पर धीरेंद्र शास्त्री ने बांधे तारीफों के पुल.(Photo:ITG)
'RSS न होता तो इतने हिंदू भी न बचते', छतरपुर में बोले धीरेंद्र शास्त्री

यह 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का नौवां सत्र होगा, जिसका गठन दिसंबर 2023 के राज्य चुनावों के बाद हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement