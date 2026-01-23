scorecardresearch
 
MP: 'मेरी प्रेमिका को बुलाओ...' शादी की जिद पर अड़ा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा

सिंगरौली के धनहा गांव में शादी की जिद को लेकर युवक रवि कुशवाहा मोबाइल टावर पर चढ़ गया. करीब पांच घंटे बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा. युवक सात साल पुराने प्रेम संबंध के चलते नाराज था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने युवक को परिजनों के हवाले कर दिया.

पांच घंटे बाद टावर से उतरा युवक (Photo: Hariom Singh/ITG)
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के धनहा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक शादी की जिद को लेकर मोबाइल नेटवर्क टावर पर चढ़ गया. युवक की लगातार एक ही मांग थी कि उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए. टावर के नीचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

युवक की पहचान रवि कुशवाहा के रूप में हुई है. वह दादू लाल कुशवाहा का बेटा है और धनहा गांव का ही निवासी है. बताया गया कि रवि गांव की ही एक लड़की से प्रेम करता है. किन्हीं कारणों से लड़की के परिजन उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं. इसी बात से नाराज होकर युवक ने आत्महत्या की कोशिश के इरादे से टावर पर चढ़ने का कदम उठाया.

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक 

सूचना मिलते ही जियावन पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस और प्रशासन के लिए युवक को सुरक्षित नीचे उतारना बड़ी चुनौती बन गया. युवक करीब पांच घंटे तक टावर के शिखर पर बैठा रहा. इस दौरान पुलिस लगातार उसे समझाने का प्रयास करती रही. आखिरकार पांच घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया. इसके बाद प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली.

टावर पर चढ़कर शादी की जिद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक की जिद और नीचे खड़ी भीड़ साफ दिखाई दे रही है. रवि कुशवाहा ने बताया कि वह जिस लड़की से सात साल से प्रेम कर रहा था, उसके परिजन उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं. उसने कहा कि दोनों के रिश्ते के बारे में सभी जानते थे और लड़की भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था. उसने बताया कि दोनों 2019 से एक-दूसरे से प्यार करते हैं.

पांच घंटे बाद नीचे उतरा 

इस मामले में एसडीओपी गायत्री तिवारी ने बताया कि युवक सुबह टावर पर चढ़ गया था और उतरने को तैयार नहीं था. काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया और बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

