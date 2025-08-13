scorecardresearch
 

MP: शराब पीकर पिता करता था लड़ाई, बेटों ने मिलकर कर दी हत्या

मध्य प्रदेश के जबलपुर से दो लोगों को अपने 55 वर्षीय पिता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में दोनों ने गुनाह भी कबूल कर लिया है.

पिता की हत्या मामले में बेटे गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश के जबलपुर से दो लोगों को अपने 55 वर्षीय पिता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के अनुसार घटना रविवार देर रात अगरिया गांव में हुई. जबकि शव मंगलवार को बरामद किया गया.

मझगवां थाना प्रभारी हर दयाल सिंह ने बताया कि गिरनी कुमार चक्रवर्ती (55) का शव गांव से 10 किलोमीटर दूर नहर में तैरता हुआ मिला. अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सिंह ने बताया कि शव की पहचान होने के बाद पड़ोस में रहने वाले पीड़ित के भतीजे ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा को उसके दो बेटे रविवार रात हाथ बांधकर ले गए थे.

हालांकि, जब दोनों से पूछा गया तो दोनों ने कहा कि वे अपने पिता को सिद्ध बाबा मंदिर ले जा रहे हैं. सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संतोष चक्रवर्ती (28) और अजय चक्रवर्ती (25) को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपने पिता की हत्या की बात कबूल कर ली.

सिंह ने बताया कि आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि पिता शराब के नशे में परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करता था. ऐसे में दोनों ने प्लान के मुताबिक पहले पिता की पिटाई की फिर हाथ बांधकर नहर में फेंक दिए. जिससे पिता की मौत हो गई. 

