मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री: राजा और सोनम का Exclusive सीसीटीवी फुटेज, शिलांग के होटल में दिखे

Exclusive last footage of indore couple before missing in Shillong: शिलांग पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम 21 मई को शिलांग के एक होटल में नजर आ रहे हैं. यह फुटेज उस समय का है, जब कपल शिलांग पहुंचा था और अपनी हनीमून यात्रा शुरू कर रहा था. पुलिस इस फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजा और सोनम इसके बाद कहां गए और उनके साथ क्या हुआ?

