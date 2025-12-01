scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: पेंटिंग बनाकर किया गुड बाय और बयां किया दर्द, 17 साल की छात्रा ने की खुदकुशी

इंदौर के मुसाखेड़ी क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना से कुछ देर पहले उसने दो पेंटिंग्स बनाई थीं, जिनमें से एक में उसने खुद को गुड बाय कहते दिखाया. घटना के समय घर पर कोई नहीं था. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पेंटिंग्स तथा मोबाइल जब्त किए हैं.

Advertisement
X
छात्रा ने की खुदकुशी (File Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
छात्रा ने की खुदकुशी (File Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)

इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के चौधरी पार्क मुसाखेड़ी इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार, घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था. परिवार के सभी सदस्य काम पर गए हुए थे और इसी दौरान राधिका ने यह कदम उठाया.

परिवार के लोगों ने बताया कि राधिका घर पर अकेली थी और दोपहर के समय उसने दो पेंटिंग्स बनाई थीं. एक पेंटिंग में पहाड़ों का शांत दृश्य था, जबकि दूसरी पेंटिंग में उसने खुद को गुड बाय करते हुए दिखाया था. इन पेंटिंग्स को देखकर परिजन और पड़ोसी हैरान हैं और मान रहे हैं कि वह मानसिक तनाव में थी. उनका मानना है कि उसके मन के भाव उसकी कला में दिखाई दे रहे थे.

17 साल की छात्रा ने किया सुसाइड 

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी से परेशान युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
सास और पत्नी से परेशान युवक ने किया सुसाइड, फोन के वीडियो से खुला राज 
gun
मां बाप ने कहीं और तय कर दिया रिश्ता..., प्रेमिका को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड 
भोपाल के जहांगीराबाद में रहते थे एडवोकेट शिवकुमार वर्मा
फर्जी ‘आतंकी लिंक’ धमकी से घबराए सीनियर एडवोकेट ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द  
गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत, हादसा या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस 
girl crying
सुसाइड नोट में प्रिंसिपल का नाम लिखकर फांसी पर झूली स्कूली छात्रा 

शाम को जब परिवार के सदस्य काम से लौटे तो उन्होंने राधिका को फंदे से लटका देखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी दीपेंद्र शर्मा के अनुसार, राधिका की पढ़ाई, उसके दोस्तों, हाल के व्यवहार और किसी भी संभावित तनाव के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने पेंटिंग्स और मोबाइल फोन को भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है. परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement