MP: पेंटिंग बनाकर किया गुड बाय और बयां किया दर्द, 17 साल की छात्रा ने की खुदकुशी

इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के चौधरी पार्क मुसाखेड़ी इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार, घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था. परिवार के सभी सदस्य काम पर गए हुए थे और इसी दौरान राधिका ने यह कदम उठाया.

परिवार के लोगों ने बताया कि राधिका घर पर अकेली थी और दोपहर के समय उसने दो पेंटिंग्स बनाई थीं. एक पेंटिंग में पहाड़ों का शांत दृश्य था, जबकि दूसरी पेंटिंग में उसने खुद को गुड बाय करते हुए दिखाया था. इन पेंटिंग्स को देखकर परिजन और पड़ोसी हैरान हैं और मान रहे हैं कि वह मानसिक तनाव में थी. उनका मानना है कि उसके मन के भाव उसकी कला में दिखाई दे रहे थे.

17 साल की छात्रा ने किया सुसाइड

शाम को जब परिवार के सदस्य काम से लौटे तो उन्होंने राधिका को फंदे से लटका देखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी दीपेंद्र शर्मा के अनुसार, राधिका की पढ़ाई, उसके दोस्तों, हाल के व्यवहार और किसी भी संभावित तनाव के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने पेंटिंग्स और मोबाइल फोन को भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है. परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

