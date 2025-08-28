scorecardresearch
 

Feedback

रेलवे में नौकरी के नाम पर ट्रेनें गिनवाईं, ट्रेनिंग के बाद एक महीने की सैलरी भी दी, MP के लड़कों से ठग लिए लाखों

Railway Job Scam: झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर एक महीने तक ट्रेनिंग दी गई, जहां युवकों को आने-जाने वाली ट्रेनों की गिनती करके रजिस्टर में नोट करने का काम सौंपा गया. यही नहीं, ठगों ने असली नौकरी का भरोसा दिलाने के लिए एक युवक को पहले महीने की सैलरी तक दी.

Advertisement
X
झांसी रेलवे स्टेशन पर युवकों की ट्रेनिंग. (Photo: Representational )
झांसी रेलवे स्टेशन पर युवकों की ट्रेनिंग. (Photo: Representational )

रेलवे में पक्की नौकरी का सपना दिखाकर मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से 10 लाख रुपये की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ठगों ने ग्वालियर-डबरा युवाओं से दस्तावेज जमा करवाए और 2 से 5 लाख रुपये तक वसूले. यही नहीं, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग के नाम पर दोनों युवकों की ट्रेनें गिनने और प्लेटफॉर्म ड्यूटी करवाई. पहले महीने वेतन भी दिया गया ताकि भरोसा बने, लेकिन जॉइनिंग लेटर नहीं दिया. लेटर और आई कार्ड मांगे जाने पर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित युवाओं ने डबरा शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की है. डबरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

ग्वालियर जिला स्थित डबरा थाना पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यह एक बड़े ठगी रैकेट का हिस्सा है, जो तमाम शहरों में बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता है. पीड़ित युवाओं ने इसे बेरोजगारी का फायदा उठाकर किया गया संगठित अपराध बताया है. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और ठगों की तलाश में जुटी है.

डबरा के दोनों युवाओं को झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर एक महीने तक ट्रेनिंग दी गई, जहां उन्हें अप-डाउन ट्रेनों की गिनती करने और रजिस्टर में नोट करने का काम सौंपा गया. ठगों ने असली नौकरी का भरोसा दिलाने के लिए पहला वेतन भी दिया, लेकिन इसके बाद ठग गायब हो गए. 

सम्बंधित ख़बरें

Andman Express Train Stuck
24 घंटे से इस ट्रेन में फंसे हैं 1500 यात्री, रेलवे स्टेशन पर बन रहा खाना, Photos 
.MOSQUITO TERMINATOR TRAIN. FLAGGED OFF IN DELHI TO CURB VECTOR-BORNE DISEASES
दिल्ली में चली 'मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन', रेलवे ट्रैक के पास मच्छरों के खात्मे की अनोखी पहल 
सरकारी नौकरी: रेलवे में 2,865 अपरेंटिस पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन 
Today’s news: Online money gaming ban, a claim to protect the youth.
ऑनलाइन गेमिंग बिल से लेकर रेलवे तक... देखें अश्विनी वैष्णव का Exclusive इंटरव्यू 
BJP अध्यक्ष पद की चर्चा पर शिवराज की तरफ से विराम.
'न मैंने कभी सोचा, न किसी ने कहा', BJP अध्यक्ष बनने की अटकलों पर बोले शिवराज  

दिल्ली में भी सामने आ चुकी ऐसी ठगी

बता दें कि साल 2022 में भी इस तरह का मामला सामने आया था. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नौकरी दिलाने के नाम पर तमिलनाडु के 25 लोगों से कुल 2.6 करोड़ रुपये ठग लिए थे. यहां भी ठगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पर लोगों से हर दिन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या गिनने को कहा था. 

Advertisement

आरोपियों ने रेलवे में ट्रैवल टिकट परीक्षक (TTE) और क्लर्क की नौकरी दिलाने का वादा करके इन लोगों को अपने जाल में फंसाया और हर कैंडिडेट उम्मीदवार से लाखों रुपये ठगे. यह मामला तब सामने आया जब तमिलनाडु के एक पूर्व सैनिक एम. सुब्बुसामी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement