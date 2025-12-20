scorecardresearch
 
घर के बाहर धूप सेंक रहे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर... उठने से पहले ही दबे, मौके पर मौत, Video

ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे 90 साल के बुजुर्ग पर अचानक गिट्टी से भरा डंपर पलट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सड़क पर खोदे गए गड्ढों को ठीक से न भरने की वजह से डंपर असंतुलित होकर पलटा.

टायर सड़क में धंसा और पलट गया डंपर. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां घर के बाहर धूप सेंक रहे 90 वर्षीय बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया. इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

हादसा बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की अरनव कॉलोनी में हुआ. मृतक की पहचान 90 वर्षीय गिर्राज शर्मा के रूप में हुई है, जो रोजाना की तरह अपने घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे थे. इसी दौरान सड़क से गुजर रहा गिट्टी से भरा एक डंपर अचानक उनके ऊपर पलट गया. डंपर के नीचे दबने से बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस के मुताबिक, सड़क पर खोदे गए गड्ढों को ठेकेदार ने ठीक से नहीं भरा था. जैसे ही डंपर का टायर इन गड्ढों में धंसा, भारी वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह एक ओर झुकते हुए पलट गया. दुर्भाग्य से उसी दिशा में घर के बाहर बैठे गिर्राज शर्मा मौजूद थे, जो डंपर की चपेट में आ गए.

घटना के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर बहोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने फरार डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह डंपर अचानक झुकता है और कुछ ही पलों में बुजुर्ग के ऊपर पलट जाता है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि इलाके में लंबे समय से सड़क पर खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए. लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

