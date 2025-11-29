scorecardresearch
 
ट्रक पलटा तो सड़क पर बिखर गईं बीयर की बोतलें… लूट की होड़ मच गई, उधर ड्राइवर केबिन में फंसा रहा

छत्रपती संभाजीनगर में बीयर से भरा ट्रक पलट गया. हादसे में चालक ट्रक के केबिन में फंस गया, लेकिन सड़क पर बिखरी बीयर की बोतलों को उठाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. कुछ ही मिनटों में लूट जैसी स्थिति बन गई. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला.

बीयर लूट की मच गई होड़. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर के वालूज इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यहां रांजणगाव रोड पर बीयर से भरा ट्रक डिलीवरी के लिए जा रहा था कि अचानक पलट गया. रास्ते में एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने स्टीयरिंग टर्न की, लेकिन कंट्रोल नहीं रहा और ट्रक पलट गया. इससे सड़क पर बीयर की बोतलें बिखर गईं.

हादसे के समय ट्रक का केबिन दबने से चालक उसमें फंस गया. इसके बावजूद कुछ लोग चालक को बाहर निकालने की बजाय बीयर के बॉक्स उठाने के लिए दौड़ पड़े. सड़क पर कुछ ही मिनटों में ऐसा दृश्य बन गया, जैसे लूट मच गई हो. आसपास से गुजर रहे लोग भी बोतलों को उठाने में लग गए और ट्रक के पास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

यहां देखें Video

इस घटना की सूचना कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही वालूज एमआईडीसी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत भीड़ को काबू किया और घायल चालक को ट्रक की केबिन से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. अधिकारियों ने कहा कि चालक को सुरक्षित बाहर निकालने में कुछ समय लगा.

पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में सड़क पर अफरा-तफरी मचाने वाले लोग खुद खतरे में पड़ सकते हैं. किसी भी सड़क हादसे में प्राथमिकता हमेशा घायल या फंसे हुए व्यक्ति की सुरक्षा और मदद होनी चाहिए, न कि सामान की लूट. हादसे की वजह से रास्ते में कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा. स्थानीय लोग और वाहन चालक सड़क किनारे खड़े होकर पुलिस की कार्रवाई देख रहे थे. इस घटना के बाद वालूज इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच-पड़ताल में जुटी है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: इसरारुद्दीन चिश्ती
