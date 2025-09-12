MP: खाद के मुद्दे पर सियासी उबाल, कांग्रेस MLA ने किसानों संग रोका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज का काफिला

मध्य प्रदेश के सतना में किसानों की खाद की समस्या ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे को लेकर सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना तब हुई जब शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे थे. कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

दरअसल, बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों की खाद की तमाम खबरें सामने आई हैं. ताजा घटनाक्रम सतना से भी सामने आया है, जिसमें किसान कहीं खाद की लंबी लाइन में अपमानित हुआ, तो कहीं बीजेपी विधायक के सामने पीटा गया, जिसे अब कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों ले लिया है और आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में किसान खाद की भारी कमी का सामना कर रहे हैं.

कांग्रेस का कहना है कि अपनी जायज मांगों को उठाने वाले किसानों पर सरकार बर्बरता कर रही है और उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. इसी के विरोध में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री के काफिले को रोककर उनसे किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की.

कांग्रेस विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने इस विरोध के दौरान कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्जी मुकदमे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. विधायक ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने किसानों पर से झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए और खाद संकट का समाधान तुरंत नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

इस घटना ने सतना समेत पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है. देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध के बाद क्या कदम उठाती है और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करती है.

