MP: खाद के मुद्दे पर सियासी उबाल, कांग्रेस MLA ने किसानों संग रोका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज का काफिला

MP के सतना में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाए और जिले में खाद की भारी कमी का आरोप लगाया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान और कुशवाहा के बीच क्षेत्र में खाद की स्थिति को लेकर तीखी बहस हुई.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बहस करते कांग्रेस विधायक.(Photo:Screengrab)
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बहस करते कांग्रेस विधायक.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के सतना में किसानों की खाद की समस्या ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे को लेकर सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना तब हुई जब शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे थे. कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

दरअसल, बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों की खाद की तमाम खबरें सामने आई हैं. ताजा घटनाक्रम सतना से भी सामने आया है, जिसमें किसान कहीं खाद की लंबी लाइन में अपमानित हुआ, तो कहीं बीजेपी विधायक के सामने पीटा गया, जिसे अब कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों ले लिया है और आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में किसान खाद की भारी कमी का सामना कर रहे हैं. 

कांग्रेस का कहना है कि अपनी जायज मांगों को उठाने वाले किसानों पर सरकार बर्बरता कर रही है और उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. इसी के विरोध में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री के काफिले को रोककर उनसे किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की. 

सम्बंधित ख़बरें

खाद के बदले मिली पुलिस की लाठी (Photo: Screengrab)
किसान ने मांगी पांच बोरी यूरिया तो पुलिस ने पीट-पीटकर कर दिया अधमरा, वीडियो वायरल 
आगरा में यूरिया और कैमिकल से बन रहे नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़
ब्रांडेड घी की नकली फैक्ट्री, आगरा में यूरिया से बनने वाले घी की हर शहर में सप्लाई, छापा पड़ा तो... 
यूरिया के लिए लगी किसानों की लंबी कतार.(Photo:Screengrab)
MP में यूरिया के लिए हाहाकार... रातभर से लाइन में लगे हजारों किसान, पुलिस के साए में बंटा खाद 
किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना.
MP में यूरिया-डीएपी की कोई कमी नहीं, कृषि मंत्री का दावा 
कांग्रेस किसान मोर्चा के नेता आशुतोष द्विवेदी, जिन्होंने CM को खून से लिखा पत्र. (Photo: Screengrab)
दिनभर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद, सतना के कांग्रेस नेता ने CM को खून से लिखा पत्र 

कांग्रेस विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने इस विरोध के दौरान कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्जी मुकदमे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. 

उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. विधायक ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने किसानों पर से झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए और खाद संकट का समाधान तुरंत नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

इस घटना ने सतना समेत पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है. देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध के बाद क्या कदम उठाती है और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करती है.

---- समाप्त ----
