संसद भवन में PM मोदी से मिले CM मोहन यादव, भोपाल मेट्रो के उद्घाटन और किसान सम्मेलन में आने का दिया न्यौता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली पहुंचकर संसद भवन में मुलाकात की. CM यादव ने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन और भोपाल मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करने पीएम मोदी से आग्रह किया.

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए CM मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगीकरण का वातावरण चल रहा है. इस दिशा में स्वदेशी का अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्तायुक्त उत्पाद बनाए जाए. इसके लिए हम सबको अधिक काम करने की जरूरत है.

CM यादव ने बताया कि पिछले सवा साल से औद्योगीकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 30 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए जा चुके हैं. इसमें 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसी क्रम से राज्य सरकार काम करती रहेगी और निरंतर विकास की राह पर अग्रसर होती रहेगी.

बता दें कि डेढ़ साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं जबकि मुख्यमंत्री यादव उनसे 8 बार दिल्ली जाकर मिल चुके हैं.

