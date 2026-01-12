scorecardresearch
 
लावारिस मिठाई का पैकेट बना काल... खाने के 15 मिनट बाद हुई उल्टियां, 1 मौत, परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती

छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में एक अज्ञात मिठाई खाने से PHE कर्मचारी दसरू यदुवंशी की मौत हो गई. दुकानदार मुकेश कचौरिया के परिवार के 4 सदस्य भी गंभीर रूप से बीमार हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

MP News: छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में एक चाय की दुकान पर छोड़ी गई अज्ञात मिठाई जानलेवा साबित हो गई. मिठाई खाने के बाद पीएचई विभाग में कार्यरत 50 वर्षीय कर्मचारी दसरू यदुवंशी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चाय दुकानदार मुकेश कचौरिया के परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया.

घटना जुन्नारदेव के पीएचई कार्यालय के पास स्थित वार्ड नंबर-3 की है. जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाय की दुकान पर मिठाई का एक पैकेट छोड़ दिया गया था. पीएचई कार्यालय में कार्यरत दसरू यदुवंशी ने वह मिठाई खा ली, जिसके करीब 15 मिनट बाद उन्हें तेज उल्टियां, दस्त और घबराहट शुरू हो गई.

चाय दुकानदार मुकेश कचौरिया ने बताया, ''परसों एक थैली में मिठाई का पैकेट मिला था. दसरू यदुवंशी ने मिठाई खाई, करीब 15 मिनट बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गईं. वे खुद बाजार जाकर दवा लाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला. बाद में उनके साले को बुलाया गया और उन्हें जुन्नारदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत बिगड़ने पर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया, फिर प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया. वहां एक अंग ने काम करना बंद कर दिया और सुबह उनकी मौत की खबर मिली.”

मुकेश कचौरिया ने आगे बताया कि,“सुबह मेरी पत्नी को वही मिठाई के दो टुकड़े मिले, जिसे वह घर ले गई. मेरी दूसरी नंबर की बेटी खुशबू ने मिठाई खाई और तुरंत उल्टियां शुरू हो गईं. इसके बाद मेरे पिता, पत्नी और दोनों बेटियां बीमार हो गईं. चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, ''वार्ड नंबर 3 में मुकेश कचौरिया की चाय की दुकान है. वहां कोई अज्ञात व्यक्ति मिठाई का पैकेट भूल गया था. पीएचई के कर्मचारी दसरू यदुवंशी ने मिठाई खाई और संभवतः दूसरों को भी दी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मुकेश कचौरिया के परिवार के चार सदस्यों ने भी मिठाई खाई, जिन्हें उल्टियां हुईं. सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मिठाई उनकी स्थिति स्थिर है.

बीएमओ सुरेश नागवंशी ने बताया कि 10 जनवरी को दसरू यदुवंशी (50 वर्ष) को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ सामुदायिकसुरेश स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था. परिजनों ने बताया कि उन्होंने किसी अज्ञात मिठाई का सेवन किया है. हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

उन्होंने आगे बताया इसके बाद एक ही परिवार के चार सदस्यों ने भी उसी मिठाई का सेवन किया था. इनमें से दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. 72 वर्षीय सुंदरलाल को उल्टी-दस्त में सुधार न होने के कारण जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य की हालत सामान्य है.

    Advertisement