कार में बच्चे को लॉक कर शापिंग को निकले मां- बाप, भीड़ ने शीशा तोड़कर निकाला, VIDEO

भीड़-भाड़, चकाचौंध और खरीदारी की जल्दबाजी में कभी-कभी इंसान सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूल जाता है. मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया, जब एक मासूम को उसके ही माता-पिता बंद कार में छोड़कर चले गए और उसकी सांसें राहगीरों की सूझबूझ के सहारे सुरक्षित रह सकीं.

और पढ़ें

दरअसल, सोमवार देर शाम शहर के व्यस्त फव्वारा चौक इलाके में एक पति-पत्नी अपने छोटे बच्चे को कार में अकेला छोड़कर शॉपिंग करने चले गए. कुछ ही देर में कार के अंदर बंद बच्चे की हालत देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा कार के अंदर अकेला था. बाहर भीड़ जमा होने लगी और लोगों को आशंका हुई कि लंबे समय तक बंद कार में रहने से बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है. गर्मी और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकालने का फैसला लिया.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के चारों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं. कई लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो एक शख्स पत्थर से कार का शीशा तोड़ देता है. शीशा टूटते ही दरवाजा खोला जाता है और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. हैरानी की बात यह रही कि वीडियो में पूरे घटनाक्रम के दौरान बच्चे के माता-पिता कहीं नजर नहीं आए. बताया जा रहा है कि वे शॉपिंग में व्यस्त थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी लापरवाही बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती है.

Advertisement

---- समाप्त ----