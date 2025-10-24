scorecardresearch
 

Feedback

MP: संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भैया-भाभी पर चाकू से किया हमला, दोनों की मौत

जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति विवाद में छोटे भाई बबलू चौधरी ने बड़े भाई संजय और भाभी बबीता पर दिनदहाड़े चाकू से हमला किया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुटी हुई है.

Advertisement
X
वारदात के बाद से आरोपी फरार.(Photo: Screengrab)
वारदात के बाद से आरोपी फरार.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैतृक संपत्ति के विवाद ने रिश्तों को मौत की राह पर ला दिया. यहां छोटे भाई बबलू चौधरी ने अपने बड़े भाई संजय चौधरी और भाभी बबीता चौधरी पर दिनदहाड़े चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद बबलू फरार हो गया. घटना घमापुर थाना क्षेत्र की है.

जानकारी के मुताबिक, संजय और बबलू चौधरी के बीच लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. भाई दूज के दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन बहनों की बीच-बचाव और घर में दीवार खड़ी करने की योजना से विवाद अस्थायी रूप से शांत हो गया. शुक्रवार को बड़ा भाई दीवार बनाने की तैयारी कर रहा था.

यह भी पढ़ें: MP: जबलपुर में एक महिला ने दिया 5.2 Kg के नवजात को जन्म, डॉक्टर बोले- दुर्लभ मामला

सम्बंधित ख़बरें

भारतीय वायु सेना के फाइटर प्लेन अब खजुराहो से भी उड़ान भरेंगे.(Photo:META AI)
MP को बड़ी सौगात... खजुराहो में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस 
Samosa vendor
समोसे के बदले घड़ी छीनने वाले वेंडर का लाइसेंस कैंसिल, वायरल हुआ था वीडियो 
समोसे के लिए शख्स को बेचनी पड़ी घड़ी! 
समोसे के बदले देनी पड़ी घड़ी (Photo: ITG)
VIDEO: समोसे का पेमेंट फेल हुआ तो पकड़ लिया कॉलर, शख्स को देनी पड़ी अपनी घड़ी 
होटल में दिनदहाड़े गोलीबारी, वीडियो सीसीटीवी में कैद 

इसी दौरान विवाद फिर भड़क गया. गुस्से में बबलू ने पहले भाभी पर हमला किया और फिर बड़े भाई को घर से बाहर खींच कर चाकू से मार डाला. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बबलू चौधरी बड़े भाई पर बीच सड़क पर लगातार वार कर रहा है. इस दौरान उसके अत्यधिक हिंसक व्यवहार की वजह से बीच-बचाव करने आए लोग भी खतरे में पड़ गए. वारदात के समय बड़े भाई के दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

Advertisement

देखें वीडियो...

घमापुर थाना पुलिस की टीआई प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी बबलू चौधरी की तलाश कर रही है. वारदात ने इलाके में शोक और आक्रोश की लहर फैला दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को संजोकर मामले की गंभीरता से पड़ताल शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement