MP: संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भैया-भाभी पर चाकू से किया हमला, दोनों की मौत

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैतृक संपत्ति के विवाद ने रिश्तों को मौत की राह पर ला दिया. यहां छोटे भाई बबलू चौधरी ने अपने बड़े भाई संजय चौधरी और भाभी बबीता चौधरी पर दिनदहाड़े चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद बबलू फरार हो गया. घटना घमापुर थाना क्षेत्र की है.

जानकारी के मुताबिक, संजय और बबलू चौधरी के बीच लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. भाई दूज के दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन बहनों की बीच-बचाव और घर में दीवार खड़ी करने की योजना से विवाद अस्थायी रूप से शांत हो गया. शुक्रवार को बड़ा भाई दीवार बनाने की तैयारी कर रहा था.

इसी दौरान विवाद फिर भड़क गया. गुस्से में बबलू ने पहले भाभी पर हमला किया और फिर बड़े भाई को घर से बाहर खींच कर चाकू से मार डाला. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बबलू चौधरी बड़े भाई पर बीच सड़क पर लगातार वार कर रहा है. इस दौरान उसके अत्यधिक हिंसक व्यवहार की वजह से बीच-बचाव करने आए लोग भी खतरे में पड़ गए. वारदात के समय बड़े भाई के दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

घमापुर थाना पुलिस की टीआई प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी बबलू चौधरी की तलाश कर रही है. वारदात ने इलाके में शोक और आक्रोश की लहर फैला दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को संजोकर मामले की गंभीरता से पड़ताल शुरू कर दी है.

