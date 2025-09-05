scorecardresearch
 

MP: जबलपुर में एक महिला ने दिया 5.2 Kg के नवजात को जन्म, डॉक्टर बोले- दुर्लभ मामला

MP News: इंदौर में बीते दिनों मध्यप्रदेश का सबसे वजनी बच्चा जन्मा था, जिसका जन्म के ठीक बाद वजन करीब साढ़े 5 किलो है. इससे पहले साल 2020 में मंडला जिले में 5 किलो 100 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था. 

पैदा होते ही चर्चा में आया जबलपुर का बच्चा.(Photo:Representational)
पैदा होते ही चर्चा में आया जबलपुर का बच्चा.(Photo:Representational)

MP News: जबलपुर के सरकारी रानी दुर्गावती अस्पताल में एक महिला ने सिजेरियन सेक्शन के जरिए 5 किलो 2 ग्राम वजन वाले लड़के को जन्म दिया है. एक डॉक्टर ने बताया कि इतने भारी शिशुओं का जन्म दुर्लभ है. फिलहाल जच्चा बच्चा डॉक्टरों की निगरानी में हैं. 

यूनिट की प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भावना मिश्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि बच्चे का जन्म बुधवार को रांझी इलाके निवासी आनंद चौकसे की पत्नी शुभांगी के यहां हुआ. 

महिला डॉक्टर ने कहा, "मैंने कई सालों में इतना भारी बच्चा नहीं देखा. ऐसे शिशुओं को आमतौर पर 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि उनके ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव होता रहता है.

डॉ भावना मिश्रा ने बताया, "बच्चा एसएनसीयू में है, क्योंकि ऐसे शिशुओं को जन्मजात विकृतियों का खतरा होता है. बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि वहब्लड शुगर लेवल पर नजर रख रही हैं. कुल मिलाकर बच्चे की सेहत ठीक है."

डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि एक पूर्ण अवधि के पुरुष नवजात शिशु का औसत वज़न 2.8 से 3.2 किलो के बीच होता है, जबकि महिला नवजात शिशुओं का वज़न 2.7 से 3.1 किलो के बीच होता है. लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा कि गर्भवती महिलाओं की अच्छी लाइफस्टाइल, पोषण और बेहतर देखभाल के कारण शिशुओं का वजन धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 

