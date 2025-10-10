scorecardresearch
 

Feedback

PWD के रिटायर्ड इंजीनियर के साम्राज्य पर रेड... भोपाल के पास 'मिनी मालदीव' बनाने की थी तैयारी, ₹3 करोड़ का सोना, ₹36 लाख कैश, 17 टन शहद बरामद

GP Mehra Lokayukta Raid: लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के भोपाल स्थित घर समेत 4 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में करीब 10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है. इस दौरान करीब 36 लाख रुपए कैश और 2.649 किलो सोना मिला है.

Advertisement
X
PWD के रिटायर्ड इंजीनियर ने तालाब किनारे बनवाए 32 कॉटेज.(Photo:ITG)
PWD के रिटायर्ड इंजीनियर ने तालाब किनारे बनवाए 32 कॉटेज.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) के रिटायर्ड इंजीनियर-इन-चीफ जीपी मेहरा (गोविंद प्रसाद मेहरा) के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ा छापा मारा है. फरवरी 2024 में रिटायर हुए मेहरा पर अपने पूरे सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार से वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. 

लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख की अगुवाई में पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के भोपाल, गोविंदपुरा और नर्मदापुरम में चार ठिकानों पर छापा मारा गया. देखिए कहां से क्या मिला? 

सोहागपुर (नर्मदापुरम): सैनी गांव में छापेमारी के दौरान मिनी मालदीव की तर्ज पर एक रिसॉर्ट बनाने की तैयारी का खुलासा हुआ. यहां 

सम्बंधित ख़बरें

A young man posted in Civil Defence climbed on a water tank.
मंत्री के घर के सामने बनी टंकी पर चढ़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप  
रिटायर्ड इंजीनियर के यहां मिली करोड़ों की संपत्ति. (Photo: ITG)
33 लाख कैश, ढाई किलो सोना... रिटायर इंजीनियर के यहां क्या-क्या मिला 
रेड के दौरान मिली 17 टन शहद
MP: रिटायर्ड PWD इंजीनियर के ठिकानों पर छापा, कैश सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त 
madhya pradesh 7500 constable recruitment
10वीं पास के लिए निकली 7500 कांस्टेबल पोस्ट... इंजीनियर, PHD होल्डर दावेदार 
Bhagalpur Engineering College Clash
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के बाद हिंसा... 39 छात्रों पर गिरी गाज, 10 छात्र निलंबित 

- 32 निर्माणाधीन कॉटेज और 7 निर्मित कॉटेज मिले.

- 17 टन शहद और 2 बड़े तालाब (संभवतः रिसॉर्ट के लिए) मिले.

- कृषि भूमि, महंगे 6 ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण, 2 गौशाला और 2 मछली पालन केंद्र की जानकारी मिली.

तालाब किनारे बना रहे थे कॉटेज.

ओपल रेजेंसी (भोपाल): इस फ्लैट में बड़ी मात्रा में नकदी और सोना-चांदी मिला.

- करीब ₹26 लाख नकद बरामद.

- 2 किलो 649 ग्राम सोना (अनुमानित कीमत लगभग ₹3 करोड़ 5 लाख) 

- 5 किलो 523 ग्राम चांदी (अनुमानित कीमत लगभग ₹5 लाख 93 हजार) 

Advertisement
इंजीनियर की 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली.

मणीपुरम कॉलोनी (भोपाल): पॉश कॉलोनी स्थित निवास से कुल ₹8 लाख 79 हजार नकद, लगभग ₹50 लाख के सोने-चांदी के जेवर, ₹56 लाख की फिक्स डिपॉजिट (FD) और लगभग ₹60 लाख का अन्य सामान मिला.

फैक्ट्री और लग्जरी गाड़ियां भी मिलीं

केटी इंडस्ट्रीज (गोविंदपुरा): पीवीसी पाइप बनाने वाली इस फैक्ट्री में कच्चा और तैयार माल मिला. इसमें रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की पार्टनरशिप की जानकारी मिली. फैक्ट्री से लगभग ₹1.25 लाख नकद मिले.

भोपाल गोविंदपुरा एरिया में फैक्ट्री मिली.

गाड़ियां: जीपी मेहरा के परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 फोर-व्हीलर वाहन (फोर्ड एंडेवर, स्कोडा स्लाविया, किया सोनेट और मारुति सियाज) होने की जानकारी भी मिली है. 

लोकायुक्त पुलिस ने जीपी मेहरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. संपत्ति संबंधी दस्तावेज, एफडी, शेयर और बीमा संबंधी दस्तावेजों की जांच जारी है और छापे की कार्यवाही अभी भी जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement