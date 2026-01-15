भोपाल: मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान को जा रहे लोग हादसे का शिकार, 5 की मौत-9 घायल

भोपाल के बैरसिया इलाके में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भोपाल रोड पर पिकअप वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पलट गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, सभी पीड़ित सिरोंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा स्नान के लिए सिरोंज से होशंगाबाद जा रहे थे. रास्ते में बैरसिया के पास यह दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर मृतकों के शव पड़े रहे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग गया.

थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह सेन ने आज तक न्यूज़ से बातचीत में बताया कि बैरसिया के पास भोपाल रोड पर पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हुई है. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है और नौ लोग घायल हैं. सभी मृतक सिरोंज के बताए जा रहे हैं. पुलिस मौके पर मौजूद है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है.

