scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल: मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान को जा रहे लोग हादसे का शिकार, 5 की मौत-9 घायल

मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान के लिए निकले लोगों की खुशियां भोपाल के बैरसिया में मातम में बदल गईं. भोपाल रोड पर पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ गंभीर रूप से घायल हो गए. तेज रफ्तार इस दर्दनाक हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है.

Advertisement
X
भोपाल के बैरसिया में देर रात हादसा (फोटो- ITG)
भोपाल के बैरसिया में देर रात हादसा (फोटो- ITG)

भोपाल के बैरसिया इलाके में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भोपाल रोड पर पिकअप वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पलट गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, सभी पीड़ित सिरोंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा स्नान के लिए सिरोंज से होशंगाबाद जा रहे थे. रास्ते में बैरसिया के पास यह दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर मृतकों के शव पड़े रहे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग गया.

सम्बंधित ख़बरें

Sand Mafia
चंबल से अरावली तक खनन माफिया का आतंक! राजस्थान-MP में कानून बेबस, डर के साये में लोग
Honor Killing in Bhind Madhya Pradesh
'तूने मेरी नाक कटवा दी', ससुराल से प्रेमी संग भागी बेटी, पिता ने कर दिया कत्ल
पोटाश बम की शिकार हुई गाय.(Photo:ITG)
पोटाश बम का शिकार हुई गर्भवती गाय, खेत में चरते समय मुंह में फटा
भोपाल के हाईटेक स्लॉटर हाउस में 'बीफ' का कारोबार.(Photo:ITG)
भोपाल गोमांस कांड: वेटनरी डॉक्टर समेत 9 सस्पेंड, असलम चमड़ा ब्लैकलिस्ट
Rani Sarai Indore Metro Tree Cutting
इंदौर: एक मेट्रो स्टेशन के लिए 250 पेड़ों की बलि, सड़क पर उतरे लोग

थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह सेन ने आज तक न्यूज़ से बातचीत में बताया कि बैरसिया के पास भोपाल रोड पर पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हुई है. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है और नौ लोग घायल हैं. सभी मृतक सिरोंज के बताए जा रहे हैं. पुलिस मौके पर मौजूद है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement