'कट्टरपंथी मुसलमानों को बता देना चाहता हूं...', ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स से इंदौर में छेड़छाड़, BJP विधायक भड़के

Indore molestation case: भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब के संविधान के तहत रहो. उन्होंने यह भी कहा कि बहन-बेटी का अपमान करने वाले किसी अकील को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.

BJP विधायक बोले कि इंदौर की साफ-सुथरी छवि कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही.(Photo:Screengrab)
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश है. बीजेपी नेताओं ने इस घटना को बेहद गंभीर और देश के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना को इंदौर की साफ-सुथरी छवि को बिगाड़ने की साजिश बताते हुए एक तीखा बयान दिया है: उन्होंने कहा कि आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसे "चार जूते मारकर जेल में डाला है." शर्मा ने चेतावनी दी कि अकील को ऐसी सजा मिलेगी की एक नजीर बनेगी. 

विधायक ने कहा, "मैं कट्टरपंथी मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि देश की छवि बिगाड़ने में लगे क्यों हो?" उन्होंने याद दिलाया कि जो इंदौर देशभर में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, वहाँ कोरोना के समय "तुम डॉक्टरों पर थूकते हो." 

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया शर्मनाक
मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना को शर्मनाक बताया और कहा, "यह देश के सम्मान से जुड़ा मामला है." देखें Video:- 

यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और नेताओं ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा ऐसी घटना न हो.

