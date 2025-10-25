'कट्टरपंथी मुसलमानों को बता देना चाहता हूं...', ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स से इंदौर में छेड़छाड़, BJP विधायक भड़के

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश है. बीजेपी नेताओं ने इस घटना को बेहद गंभीर और देश के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना को इंदौर की साफ-सुथरी छवि को बिगाड़ने की साजिश बताते हुए एक तीखा बयान दिया है: उन्होंने कहा कि आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसे "चार जूते मारकर जेल में डाला है." शर्मा ने चेतावनी दी कि अकील को ऐसी सजा मिलेगी की एक नजीर बनेगी.

विधायक ने कहा, "मैं कट्टरपंथी मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि देश की छवि बिगाड़ने में लगे क्यों हो?" उन्होंने याद दिलाया कि जो इंदौर देशभर में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, वहाँ कोरोना के समय "तुम डॉक्टरों पर थूकते हो."

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया शर्मनाक

मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना को शर्मनाक बताया और कहा, "यह देश के सम्मान से जुड़ा मामला है." देखें Video:-

Advertisement

यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और नेताओं ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा ऐसी घटना न हो.

---- समाप्त ----