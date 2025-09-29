scorecardresearch
 

मध्य प्रदेश: खरगोन में पति के साथ गरबा डांस कर रही महिला को आया हार्ट अटैक! सामने आया Video

मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 वर्षीय सोनम की गरबा करते समय अचानक गिरने से जान चल गई. घटना सिंगाजी मंदिर में हुई, जहां वह अपने पति कृष्णपाल के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने नाच रही थीं. शुरुआती अंदाज के अनुसार कार्डियक अरेस्ट या अन्य शारीरिक कारण से उनकी मौत हुई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. परिवार और स्थानीय लोग सदमे में हैं.

महिला मेरे ढोलना गाने पर डांस कर रही थी. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय महिला सोनम की गरबा करते समय अचानक गिरने से मौत हो गई. घटना खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित सिंगाजी मंदिर परिसर में हुई. सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी.

बताया जा रहा है कि सोनम की शादी इसी वर्ष मई में कृष्णपाल से हुई थी. दोनों पति-पत्नी साथ नाच रहे थे. घटना के समय परंपरागत गीत “मेरे ढोलना” चल रहा था और सोनम इसी गाने पर नाचते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी.

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने शुरू में इसे मजाक या नाटकीय झुकाव समझा और कुछ लोग मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे. जब सोनम उठ नहीं पाई, तब हड़कंप मच गया. उसके पति कृष्णपाल ने तुरंत उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए. अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन तब तक सोनम की मौत हो चुकी थी.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक गिरने के कारण का अभी स्पष्ट नहीं है. शुरुआत में यह आशंका जताई जा रही है कि गिरने के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट या किसी अन्य शारीरिक कारण से उनकी मृत्यु हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि गिरने के तुरंत बाद माहौल में गहमा-गहमी मच गई.

पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और जांच शुरू कर दी गई है. बाद में प्रशासन ने भीड़ को संभालने और मामले को नियंत्रित करने में मदद की.

सोनम की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया है. ग्रामीणों ने बताया कि शादी के कुछ ही महीने पहले सोनम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थीं. इस दुखद घटना ने न केवल परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों और मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं को भी स्तब्ध कर दिया है. स्थानीय लोग भी घटना की वजह से सदमे में हैं और परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं.

