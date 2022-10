भारत के दो और बीच दुनिया भर में छाए, PM मोदी हुए खुश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लक्षद्वीप के दो समुद्री तटों को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की लिस्ट में शामिल होने पर बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, 'यह एक शानदार उपलब्धि है. खासतौर पर लक्षद्वीप के लोगों को इस उपलब्धि के लिए बधाई. भारत के समुद्री क्षेत्र बेहतरीन हैं और तटीय इलाकों की स्वच्छता को आगे बढ़ाने में भारतीय लोगों में काफी जुनून भी है.'

दरअसल, लक्षद्वीप के मिनीकॉय, थुंडी और कदमत बीच को 'Blue Beaches' लिस्ट में शामिल किया गया है. इस लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है, उन जगहों को सबसे स्वच्छ होने का लेबल मिलना. इस लेबल का फायदा विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने में भी मिलता है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ट्वीट को कोट करते हुए बधाई दी. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट में कहा कि भारत के लिए यह गर्व के पल हैं कि Blue Beaches लिस्ट में अब दो और भारतीय बीच शामिल हो गए हैं.

This is great! Congratulations, particularly to the people of Lakshadweep, for this feat. India’s coastline is remarkable and there is also a great amount of passion among our people to further coastal cleanliness. https://t.co/4gRsWussRt

भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह दोनों ही बीच लक्षद्वीप के हैं. इन दोनों बीच का लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद अब संख्या 12 हो गई है. यह सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अथक यात्रा का एक हिस्सा है.

Proud moment!



Two more Indian beaches have made it to the list of Blue Beaches. Minicoy, Thundi Beach and Kadmat Beach - both in Lakshadweep - are the proud entrants in the coveted list of Blue Beaches, an eco-label given to the cleanest beaches in the world. pic.twitter.com/i2bTdB5tJi